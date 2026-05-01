दिल्ली में कितने ई-रिक्शा चलते हैं? किराया बढ़ने से दोगुनी हुई कमाई, जानें नए Rikshaw के लिए कैसे करें आवेदन
Delhi E-Rickshaw Fare Hike: दिल्ली में 1 मई से ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया 20 रुपए करने का ऐलान किया गया है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस फैसले को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है.
- ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया 1 मई से ₹20 होगा।
- 2014 के बाद पहली बार बढ़ा किराया, लागत बढ़ी।
- ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म, फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होंगे।
- दिल्ली सरकार ने अभी किराया वृद्धि को मंजूरी नहीं दी।
Delhi E-Rickshaw Fare Update: दिल्ली में ज्यादातर लोग घर से मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं. आपने भी देखा होगा कि मेट्रो स्ट्रेशन के बाहर ई-रिक्शा की लंबी लाइन लगी रहती है और अब शहर में ई- रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है. ऐसे में ई-रिक्शा से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इलेक्ट्रिक वाहन फेडरेशन ने घोषणा की है कि 1 मई यानी आज से ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया 20 रुपये कर दिया जाएगा. हालांकि, दिल्ली सरकार ने अभी तक इस फैसले को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है.
2014 के बाद पहली बार बढ़ा किराया
फेडरेशन के चेयरमैन अनुज शर्मा के मुताबिक, 2014 में ई-रिक्शा सेवा शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब किराए में बदलाव किया गया है. अगर बात करें इस फैसले के पीछे के कारण कि तो अनुज शर्मा ने बताया कि ई-रिक्शा खरीदने, मेंटेनेंस और चार्जिंग की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
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ई-रिक्शा ड्राइवरों के लिए नए निर्देश जानें
इसके साथ ही फेडरेशन ने ई-रिक्शा ड्राइवरों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं जैसे...
- अब ड्राइवरों को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा.
- वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए.
- जल्दी ही ड्राइवरों के लिए हल्के नीले या फिर पीले रंग की यूनिफॉर्म लागू की जा सकती है.
सरकार ने क्या कहा?
इस फैसले पर फिलहाल दिल्ली सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रशासन ने अभी तक न्यूनतन किराए को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
दिल्ली में कितने ई-रिक्शा?
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 तक 2 लाख 4 हजार 131 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड थे. हालांकि, अनौपचारिक अनुमान बताते हैं कि अभी की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.
रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव
बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने अपना पुराना सर्कुलर वापस ले लिया है, जिसमें कंपनियों को अपने नाम पर कई ई-रिक्शा रजिस्टर करने की परमिशन थी. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य कुछ कंपनियों के हाथों से मालिकाना हक सीमित होने से रोकना और व्यक्तिगत स्वरोजगार को बढ़ावा देना है.
ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी प्रक्रिया जानें
अगर कोई नया ई-रिक्शा खरीदता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये कदम जरूरी है जैसे...
आवेदन जमा करें- ऑनलाइन परिवहन सेवा पोर्टल या स्थानीय RTO में आवेदन करें.
वाहन की जांच- RTO में वाहन की फिजिकल जांच होगी.
फीस जमा करें- रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और स्मार्ट कार्ड फीस भरनी होगी.
HSRP लगवाएं- हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बेहद जरूरी है.
जान लें इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?
- फॉर्म 20
- फॉर्म 21 ( सेल सर्टिफिकेट)
- फॉर्म 22 (रोडवर्दीनेस सर्टिफिकेट)
- साथ ही बीमा सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट ID
- टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट
2026 की जरूरी बातें
- ध्यान रहें कि सभी आवेदन vahan,parivahan.gov.in से प्रोसेस होंगे.
- साथ ही दिल्ली में थोक रजिस्ट्रेशन पर रोक होगी.
- उत्तर प्रदेश में EV रजिस्ट्रेशन फीस छूट खत्म
क्या असर होगा?
अगर दिल्ली सरकार इस फैसले को मंजूरी दे देती है तो ई-रिक्शा ड्राइवरों की कमाई बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं यात्रियों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे.
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Source: IOCL