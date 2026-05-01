कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सियासत की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम मोहन यादव से मुलाकात की. इस मुलाकात की चर्चा सियासी हलको में शुरू हो गई है.

हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मुलाकात किस मुद्दे पर थी और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई.

(ये खबर अपडेट की जा रही है)