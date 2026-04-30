महीने भर में 22900 रुपये सस्ता हुआ सोना, जानें आज आपके शहर में लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today Live: भारत में आज 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में गुरुवार, 30 अप्रैल को हल्की बढ़त देखी जा रही है. अप्रैल के महीने में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा.

वहीं, दूसरी ओर भारत में चांदी की कीमतों में भी अप्रैल में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई. इस एक महीने के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में यह गिरावट ईरान और अमेरिका के बीच सुलह को लेकर बनी अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के बीच आई.

आज कितनी बढ़ी सोने की कीमत?

भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत गुरुवार, 30 अप्रैल को 22 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 15,066 रुपये प्रति ग्राम हो गई. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 20 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 13,810 रुपये प्रति ग्राम हो गई. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की कीमत 16 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 11,299 रुपये प्रति ग्राम हो गई.

महीने भर में कितना सस्ता हुआ सोना?

भारत में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में पिछले एक महीने में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 15,57,800 रुपये प्रति 100 ग्राम हो गई, जो अप्रैल 2026 में इसका अब तक का सबसे हाई लेवल रहा. हालांकि, अप्रैल के महीने में सोने की कीमतों में कुल मिलाकर 22,900 रुपये प्रति 100 ग्राम (24 कैरेट) की गिरावट दर्ज की गई.

चांदी की कितनी है कीमत?

आज चांदी की कीमत में मामूली गिरावट देखी जा रही है. आज चांदी की कीमत में 250 रुपये प्रति ग्राम और 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है. जनवरी और फरवरी में भारत में चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां जनवरी में इसकी कीमत उछलकर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी लगभग 4 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. वहीं, फरवरी में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई थी.

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