आज आपके शहर में गैस सिलेंडर की कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

LPG Rate Today on April 30: आज 30 अप्रैल को भारत में LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वही, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पहले मार्च और फिर अप्रैल में इजाफा किया जा चुका है.

आजकल घरों और व्यवसायों के लिए LPG की कीमतें चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की सप्लाई में लगातार आ रही रुकावटें कीमतों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं.

आज LPG सिलेंडर के रेट

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये पटना 1002.5 रुपये 2353.5 रुपये रायपुर 984.0 रुपये 2299.5 रुपये शिमला 958.5 रुपये 2191.5 रुपये श्रीनगर 1029.0 रुपये 2385.0 रुपये

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