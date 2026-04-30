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LPG Rate Today: आज आपके शहर में गैस सिलेंडर की कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट
LPG Rate Today: देश में आज भी LPG की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें पिछले महीने 60 रुपये बढ़ाई गई थी.
LPG Rate Today on April 30: आज 30 अप्रैल को भारत में LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वही, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पहले मार्च और फिर अप्रैल में इजाफा किया जा चुका है.
आजकल घरों और व्यवसायों के लिए LPG की कीमतें चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की सप्लाई में लगातार आ रही रुकावटें कीमतों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं.
आज LPG सिलेंडर के रेट
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|913.0 रुपये
|2078.5 रुपये
|मुंबई
|912.5 रुपये
|2031.0 रुपये
|कोलकाता
|939.0 रुपये
|2208.5 रुपये
|चेन्नई
|928.5 रुपये
|2246.5 रुपये
|बेंगलुरु
|915.5 रुपये
|2161.0 रुपये
|पटना
|1002.5 रुपये
|2353.5 रुपये
|रायपुर
|984.0 रुपये
|2299.5 रुपये
|शिमला
|958.5 रुपये
|2191.5 रुपये
|श्रीनगर
|1029.0 रुपये
|2385.0 रुपये
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Source: IOCL