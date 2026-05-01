5 किलो वाले मिनी LPG गैस सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें कितना हुआ महंगा, मजदूरों पर मार!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5 किलो वाले मिनी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े।

मजदूरों और छोटे व्यवसायों पर पड़ेगा सीधा असर।

19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हुए।

घरेलू एलपीजी, पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं।

Mini Cylinder Price Hike: आज के टाइम में गैस सिलेंडर से लेकर रोजाना की छोटी-छोटी जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही है और इसका सीधा असर मिडिल क्लास और छोटे बिजनेस करने वालों की जेब पर पड़ रहा है. ऐसे में LPG सिलेंडर का कीमतों में एक बार फिर बदलाव ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. खासकर 5 Kg वाले मिनी सिलेंडर पर इसका सीधा असर देखने को मिला है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार यानी आज कमर्शियल LPG सिलेंडर और मिनी सिलेंडर 5 KG की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, घरेलू LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है.

दाम का असर सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ेगा

बता दें कि 5 किलो वाले मिनी सिलेंडर के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ेगी. यह वह मजदूर हैं जो पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करते थे. क्योंकि इनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं होता, ऐसे में इनकी जीविका सिर्फ पांच किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करती है. अब दाम ज्यादा होने से मजदूरों की जेब पर असर पड़ेगा.

5-kg वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर जिन्हें छोटू या मिनी सिलेंडर भी कहा जाता है. इसकी कीमतों में लगभग 261 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिल्ली में इसकी नई कीमत लगभग 339 रुपये बताई जा रही है.

मुंबई में भी कीमतों में इसी तरह का रुझान देखा गया है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर भी हुआ महंगा

19-kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

दिल्ली में अब इसकी कीमत लगभग 3,071.50 रुपये हो गई है.

मुंबई में यह करीब 3,024 रुपये तक पहुंच गई है.

दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और अन्य व्यवसायों पर सीधा असर डालेगी, जो रोज़मर्रा के काम के लिए कमर्शियल LPG पर निर्भर रहते हैं.

जानें क्यों बढ़े दाम?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के मुताबिक, ये सिलेंडर कुल LPG खपत का बहुत छोटा हिस्सा है करीब 1 प्रतिशत हैं और इनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुताबिक नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं.

बाकी ईंधन की कीमतें स्थिर

राहत की बात यह है कि LPG 14.2 Kg की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पेट्रोल औ डीजल की कीमतें भी स्थिर है.

करीब 80 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित हैं.

IOC ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए मुख्य ईंधनों की कीमतें स्थिर रखी गई हैं, जबकि कुछ औद्योगिक और कम खपत वाले ईंधनों में ही बदलाव किया गया है.