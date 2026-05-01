'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़

ओटीटी लवर्स को शुक्रवार का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस फ्राइडे भी डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर कई नए कंटेंट से भरी फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो वीकेंड पर बिंज वॉच के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं. इनमें पुलकित सम्राट की 'ग्लोरी' से लेकर रोमांच से भरपूर थ्रिलर 'द केरल स्टोरी 2' और माइकल बी जॉर्डन की आवाज़ में बनी बॉडी-स्वैप कॉमेडी 'स्वैप्ड' तक शामिल है. चलिए यहां शुक्रवार को रिलीज हुई नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लाइनअप जान लेते हैं.

ग्लोरी

अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद हैं, तो 'ग्लोरी' को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें. यह सीरीज़ बॉक्सिंग की दुनिया में गहराई से उतरती है, जिसमें महत्वाकांक्षा, संघर्ष और व्यक्तिगत बलिदान पर ज़ोर दिया गया है. दमदार अभिनय और भावनात्मक कहानी के साथ, यह सपनों और सफलता के उतार-चढ़ाव को बखूबी दिखाती है. इस सीरीज में पुलकित सम्राट और दिव्येंदु शर्मा ने अहम रोल प्ले किया है.इसे शुक्रवार यानी आज से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





दे केरल स्टोरी 2

विवादित फिल्म द केरल स्टोरी 2 भी ओटीटी पर शुक्रवार, 1 मई को रिलीज हो गई है. इस फिल्म की कहानी तीन युवतियों के इर्द-गिर्द घूमती है एक यूपीएससी की उम्मीदवार है, एक एथलीट और एक किशोर इन्फ्लुएंसर है जो अपने परिवारों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्यार कर बैठती हैं. हालांकि, उनके ये फैसले जल्द ही उन्हें धोखे और छल के जाल में फंसा देते हैं. उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर ये फिल्म काफी विवादों में रही थी हालांकि इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.





सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2

पहले सीज़न के रोमांचक मोड़ के बाद, 'सपने वर्सेस एवरीवन' का दूसरा सीजन और भी इंटरेस्टिंग है. प्रशांत (परमवीर सिंह चीमा) मुंबई में एक्टर बनने की कोशिश में है, वहीं जिमी (अंबरीश वर्मा) अपने रियल एस्टेट साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. हालांकि, जैसे-जैसे जिमी के चाचा की राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, दोनों के लिए खेल और भी खतरनाक हो जाता है. ये शुक्रवार, 1 मई से प्राइम वीडियो पर आ गई है.





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अनदेखी 4

अनदेखी के फाइनल चैप्टर में एक विस्फोटक टकराव का वादा किया गया है, क्योंकि पापाजी (हर्ष छाया) और रिंकू (सूर्य शर्मा) अपने फाइनल संघर्ष के लिए तैयार हैं. पर्सनल लॉस से दुखी और परेशान करने वाले खुलासों से शॉकड रिंकू अपने एक्स गुरु के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है और अपने दम पर खतरनाक आपराधिक दुनिया में अपना रास्ता बनाता है. इस सीरीज में दिब्येंदु भट्टाचार्य, अंचल सिंह, गौतम रोडे और वरुण बडोला भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. ये एक मई, शुक्रवार से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है.





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स्वैप्ड

माइकल बी. जॉर्डन और जूनो टेम्पल द्वारा अभिनीत, स्वैप्ड एक दिल को छू लेने वाली एनिमेटेड कॉमेडी है जो ओली, एक छोटे से जंगली जीव, और आइवी, एक शानदार पक्षी, के इर्द-गिर्द घूमती है. ये दोनों जन्मजात राइवल हैं, लेकिन एक जादुई मंत्र से उनके शरीर आपस में बदल जाते हैं, जिससे उनका जीवन उलट-पुलट हो जाता है, जैसे-जैसे वे इस मंत्र को पलटने का रास्ता खोजने के लिए खतरनाक घाटी से गुजरते हैं, उनकी राइवलरी धीरे-धीरे एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती में बदल जाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.



