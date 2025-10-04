हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली-छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट की टेंशन खत्म, तुरंत ऐसे बुक करें तत्काल टिकट

दिवाली-छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट की टेंशन खत्म, तुरंत ऐसे बुक करें तत्काल टिकट

Tatkal Train Booking: त्योहारों के दौरान ट्रेन की टिकट बुक करने की सबसे बड़ी टेंशन रहती है.ऐसे में तत्काल टिकट बुक करने का ऑप्शन आपके लिए है बेस्ट. जान लें आसान सा ट्रिक.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Oct 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Tatkal Train Booking: ट्रेन के जरिए रोजाना देश में करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं. अगले महीने दिवाली और छठ का त्योहार है. इन त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकट मिलना सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है. दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लाखों लोग अपने घरों की ओर सफर करते हैं. जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है. इसलिए कन्फर्म टिकट मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है. 

ऐसे में तत्काल टिकट स्कीम लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है. भारतीय रेलवे की इस खास सुविधा के जरिए यात्री आसानी से आखिरी वक्त पर भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं. अगर आप दिवाली या छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और टिकट की चिंता कर रहे हैं. तो ऐसे तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं. 

तत्काल टिकट बुकिंग का सबसे सही तरीका

भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को ट्रेवल करने के लिए काफी सहूलियत मिलती है. रेलवे की ओर से सभी यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिलता है. लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग में आसानी से आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है. आपको बता दें तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन

 आपको बता दें एसी क्लास के लिए विंडो सुबह 10 बजे से और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे से शुरू होती है. लेकिन अगर आप ठीक उसी समय बुकिंग शुरू करते हैं. तो चांस कम हैं आपको कंफर्म टिकट मिल जाए. इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 10 बजे से 5 मिनट पहले लाॅगिन करें. या स्लीपर के लिए 11 बजे से  5 मिनट पहले लाॅगिन करें. 

इस ट्रिक को भी आजमाएं

सामान्य तौर आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं. तो कई बार नेटवर्क स्लो होने के चलते डिटेल्स डालते-डालते सेशन टाइमआउट हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप जिसकी तत्काल में टिकट बुक करते हैं. उसकी जानकारी पहले ही सेव कर सकते हैं. जिससे आपको दोबारा जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

यह भी पढ़ें: फ्रिज पर फोन रखकर करते हैं चार्ज, तो जान लें ये जरूरी बात

इसलिए आर पहले से अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करके पैसेंजर की डिटेल्स और पेमेंट डिटेल सेव कर लें. इससे बुकिंग के वक्त आपका समय बचेगा और आपको कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. दिवाली-छठ के टाइम यह तरीका आपके बहुत काम आ सकता है. 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुनते तो कर दें शिकायत

Published at : 04 Oct 2025 08:25 AM (IST)
