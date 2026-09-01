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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब लोकल थाने की पुलिस भी काटेगी e-Challan, ट्रैफिक नियमों पर दिल्ली में एक्शन

अब लोकल थाने की पुलिस भी काटेगी e-Challan, ट्रैफिक नियमों पर दिल्ली में एक्शन

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है. दिल्ली पुलिस ने प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी मिलने पर लोकल जवान फोटो लेकर ई-चालान जारी कर सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बल्कि स्थानीय थानों और दूसरी पुलिस यूनिट्स के जवान भी नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर कारवाई कर सकेंगे. इसके लिए दिल्ली पुलिस की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है. 

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो गश्त पर मौजूदा लोकल पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ियों की फोटो खींचकर e-Challan जारी कर सकेंगे. इस कदम का खास मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है. 

कैसे काम करेगी नई e-Challan व्यवस्था?

अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटने का अधिकार मुख्य रूप से ट्रैफिक पुलिस के पास था. ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोकल पुलिसकर्मी भी नियम तोड़ने वाली गाड़ियों की फोटो लेकर e-Challan ऐप पर अपलोड कर सकेंगे. साथ ही पजोतों और वाहन की जानकारी के आधार पर चालान गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक के नाम भेजा जाएगा. बड़ी बात यह है कि इससे ट्रैफिक पुलिस पर काम का दबाव काम होगा और ज्यादा इलाकों में निगरानी बढ़ सकेगी. 

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किन नियमों को तोड़ने पर होगी कार्रवाई?

  • रेड लाइट जंप करना.
  • गलत दिशा में वाहन चलाना.
  • नो-पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करना.
  • फुटपाथ पर वाहन चलाना या पार्क करना.
  • अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना.

लोकल पुलिस को पावर मिलने से क्या होगा फायदा?

दिल्ली की हर सड़क, गली और बाजार में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी संभव नहीं होती है. ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में कारवाई का डर बढ़ेगा. वहीं ज्यादा पुलिसकर्मियों के पास कारवाई की सुविधा होने से नियम तोड़ने वालों पर जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा.  

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Rules
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