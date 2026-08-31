LPG: नए गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक, अब कब तक करना होगा इंतजार?

अगर आप भी नया घरेलू LPG गैस कनेक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. देश के कई हिस्सों में फिलहाल नए नए 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और LPG सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बताई जा रही है.

कई शहरों के गैस वितरकों के मुताबिक, मार्च के मध्य से ही घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडर के नए कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं. हालांकि, मौजूदा ग्राहकों के लिए रिफिल डिलीवरी को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि गैस सिलेंडर की सप्लाई में किसी भी तरह की परेशानी न हो.

क्यों रोके गए नए LPG कनेक्शन?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा पश्चिम एशिया की हालात को देखते हुए नए LPG कनेक्शन को अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं. हालांकि, LPG की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यही वजह है कि कंपनियां पहले से जुड़े ग्राहकों की जरूरत पूरी करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. वहीं, सरकार ने बताया है कि यह रोक स्थायी नहीं है, बल्कि हालात पहले की तरह होने के बाद नए गैस कनेक्शन को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद है.

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नए कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लंबित हैं?

देश के कई शहरों में नए LPG कनेक्शन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर वितरकों के पास नए कनेक्शन के लिए औसतन 100 से 120 तक आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं. ज्यादातर लोग अस्थायी ऑप्शन लेने के बजाय घरेलू LPG कनेक्शन मिलने का इंतजार के रहे हैं.

ग्राहकों के लिए क्या है वैकल्पिक व्यवस्था?

नए घरेलू कनेक्शन का इंतजार कर रहे लोगों में अगर किसी को तुरंत गैस की जरूरत है, तो फिलहाल वह छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकता है.

5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कुछ जगहों पर 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर भी मौजूद हैं.

हालांकि, कई शहरों में इस छोटे सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इसकी बिक्री में काफी तेजी देखने को मिली है.

कब शुरू होंगे नए LPG कनेक्शन?

फिलहाल सरकार की तरफ से इस नए कनेक्शन को शुरू करने की कोई तय तारीख तय नहीं बताई गई है. अधिकारियों के मुताबिक, यह रोक सिर्फ अस्थायी कदम के लिए उठाए गए है और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात पहले से बेहतर होंगे, नए घरेलू LPG कनेक्शन फिर से जारी कर दिए जाएंगे.

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