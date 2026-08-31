Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभीड़ वाली ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत, रेलवे देगा परिवार को 8 लाख का मुआवजा

भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत, रेलवे देगा परिवार को 8 लाख का मुआवजा

भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फैसला पलट दिया है. कोर्ट ने रेलवे को मृतक के परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 31 Aug 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

ट्रेन में सफर के दौरान भीड़ का सामना तो अक्सर यात्रियों को करना पड़ता है, लेकिन यही भीड़ कई बार हादसे की वजह भी बन जाती है. ऐसे ही एक मामले में चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई थी. अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने मृतक के परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए रेलवे को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

मामला 9 अप्रैल 2019 का है. बप्तु पाल अपने भाई पिंटु पाल और दोस्त समरेश पाल के साथ दासनगर से आंदुल जा रहे थे. परिवार के अनुसार, ट्रेन में काफी भीड़ थी. इसी दौरान ट्रेन में झटका लगा और बप्तु पाल नीचे गिर गए. इस हादसे में उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद परिवार ने मुआवजे के लिए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दावा किया. लेकिन, 11 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया था. ट्रिब्यूनल का कहना था कि परिवार यह साबित नहीं कर पाया कि बप्तु पाल के पास वैलिड टिकट था और उनकी मौत ट्रेन से गिरने की वजह से हुई थी.

यह भी पढ़े:Train Cancelled: आज से 6 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कुछ के बदलेंगे रूट, देखें लिस्ट

हाई कोर्ट में परिवार ने की चैलेंज

ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ परिवार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. सुनवाई में बताया गया कि बप्तु पाल ने घटना वाले दिन शाम करीब 5:47 बजे टिकट खरीदा था. पुलिस रिकॉर्ड में भी एक टिकट जब्त किए जाने का जिक्र था.

हाई कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी को देखते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को सही नहीं माना. हाई कोर्ट ने कहा कि हादसे के बाद यात्री के पास टिकट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था. कोर्ट ने ये भी माना कि परिवार से ऐसे चश्मदीद गवाह को पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसने यात्री को ट्रेन से गिरते हुए देखा हो.

रेलवे को देना होगा 8 लाख रुपये

कोर्ट ने बप्तु पाल की मौत को रेलवे एक्ट की धारा 123(c) के तहत अनटुवर्ड इंसीडेंट माना. इसके साथ ही रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द कर दिया गया. रेलवे को परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. रेलवे को 8 लाख रुपये के साथ 6% साल का ब्याज भी देना होगा. यह ब्याज दावा दायर करने की तारीख से 19 अगस्त 2026 तक की समय के लिए होगा. कोर्ट ने रेलवे को मुआवजे की पूरी रकम ब्याज के साथ 8 हफ्ते के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. 

यह भी पढ़े: बगैर वीजा के करें बेधड़क सफर, इस देश ने भारतीय नागरिकों को दिया 30 दिन का मौका

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Calcutta High COurt Railway Compensation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत, रेलवे देगा परिवार को 8 लाख का मुआवजा
भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत, रेलवे देगा परिवार को 8 लाख का मुआवजा
यूटिलिटी
Solar Panel: गांव में सोलर पैनल लगाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें वजह
Solar Panel: गांव में सोलर पैनल लगाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें वजह
यूटिलिटी
LPG: नए गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक, अब कब तक करना होगा इंतजार?
LPG: नए गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक, अब कब तक करना होगा इंतजार?
यूटिलिटी
विदेश में गुम हो जाए पासपोर्ट तो तुरंत करें ये काम, आराम से होगी वतन वापसी
विदेश में गुम हो जाए पासपोर्ट तो तुरंत करें ये काम, आराम से होगी वतन वापसी
Advertisement

वीडियोज

Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
नेपाल में 903 मौतें... China पर क्यों उठ रहे बड़े सवाल?
'शुद्धिकरण' पर बवाल...दलित वोट का सवाल?
त्रासदी के 6 दिन बाद नेपाल में ​ग्राउंड से देखिए कैसे हैं हालात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
ओटीटी
धमाकेदार होगा सितंबर का फर्स्ट वीक, रिलीज होंगी साउथ की 4 फिल्में 2 सीरीज
धमाकेदार होगा सितंबर का फर्स्ट वीक, रिलीज होंगी साउथ की 4 फिल्में 2 सीरीज
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget