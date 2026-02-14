हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?

दिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?

इन नए नियमों के तहत अब नए राशन कार्ड के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली की सालाना इनकम की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने का नियम अब बदल गया है. राजधानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकें और भ्रष्टाचार या गलत यूज कम हो. 

इन नए नियमों के तहत अब नए राशन कार्ड के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली की सालाना इनकम की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब थोड़ी ज्यादा आमदनी वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन नए नियमों के साथ ही कुछ खास शर्तें भी जोड़ी गई हैं, ताकि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा और कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं. 

दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा 

1. ज्यादा इनकम वाले परिवार - अगर परिवार की सालाना आमदनी 1.2 लाख रुपये से अधिक है, तो राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा. 

2.  प्रॉपर्टी रखने वाले सदस्य - अगर परिवार में किसी सदस्य के पास निजी प्रॉपर्टी है (A से E कैटेगरी में), तो भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा. 

3. इनकम टैक्स देने वाले - अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो यह परिवार नए राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा. 

4. चार पहिया गाड़ी वाले - अगर परिवार के किसी सदस्य के पास कार या अन्य चार पहिया वाहन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा. हालांकि,  गाड़ी सिर्फ घर का रोजमर्रा काम या कमर्शियल काम के लिए है, तो यह नियम लागू नहीं होगा. 

5. उच्च क्षमता वाला बिजली कनेक्शन - अगर घर में 2 किलोवॉट से ज्यादा की बिजली कनेक्शन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा. 

6.  सरकारी कर्मचारी या सरकारी स्कीम के लाभार्थी - सरकारी या सरकार से जुड़े किसी संस्थान में काम करने वाले लोग. जो पहले से किसी सरकारी फूड सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ ले रहे हैं. 

7. घर की मुखिया महिला - नए नियमों के अनुसार, घर की सबसे बड़ी महिला ही मुखिया होगी.  अगर वह 18 साल से कम की है, तो उसके पुरुष सदस्य उसे बालिग होने तक मुखिया मानेंगे. 

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे होगा

पहले लोग राशन कार्ड के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटते थे. अब ऐसा नहीं होगा. जानकारी के मुताबिक, राशन कार्ड के लिए आवेदन अब पूरी तरह डिजिटल होगा. आप मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन भरने के बाद उसकी कड़ी जांच होगी. शिकायतों का निपटारा समय पर करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत आने वाले लोगों को ज्यादा लाभ मिले. इसके लिए अब सब्सिडी वाले राशन की आपूर्ति में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई गई है. 

यह भी पढ़ें -  सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत? 

Published at : 14 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Delhi Ration Card New Rules 2026 Delhi Food Security Delhi Ration Card New Rules 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget