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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहोटल में रेड के वक्त पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिखाया तो क्या होगा?

होटल में रेड के वक्त पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिखाया तो क्या होगा?

Hotel Raid: किसी होटल में पुलिस रेड के दौरान आधार कार्ड न दिखाने पर स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कोई ओर पहचान पत्र दिखा सकते हैं या नहीं. साथ ही यह भी देखें कि पुलिस की जांच की वजह क्या है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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मान लीजिए आप किसी जरूरी काम, फंक्शन या इंटरव्यू के सिलसिले में किसी होटल में ठहरे हैं. दिनभर की थकान के बाद आप कमरे में आराम कर रहे हैं और अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक होती है, 'दरवाजा खोलिए, पुलिस.' हड़बड़ाहट में आप दरवाजा खोलते हैं और पुलिस आपसे आधार कार्ड मांगती है और आपको याद आता है कि पर्स में तो आधार कार्ड है ही नहीं. ऐसे में डर की वजह से आप पसीना पसीना हो जाएंगे. 

लेकिन क्या सिर्फ आधार कार्ड न होने पर पुलिस आपको अपराधी की तरह थाने ले जाकर लॉकअप में डाल सकती है? 

आइए एक आम नागरिक के तौर पर अपने जरूरी अधिकार समझते हैं.

  • पहचान साबित करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही एकमात्र जरिया नहीं है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी दूसरा सरकारी फोटो पहचान पत्र दिखा सकते हैं. 
  • अगर फिजिकल कार्ड्स घर पर छूट गए हैं तो अपने फोन में मौजूद डिजिलॉकर या एम-आधार से डिजिटल आईडी भी दिखा सकते हैं. बड़ी बात यह है कि यह कानूनन पूरी तरह से मान्य है.

यह भी पढ़ें- होटल में आधार की फोटोकॉपी देने का झंझट खत्म, वेरिफिकेशन के नए नियम जारी

अगर कोई भी आईडी न हो तो क्या होगा?

अगर छापेमारी के वक्त आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो पुलिस को संदेह के आधार पर आपसे पूछताछ करने का हक है. वह आपकी सही पहचान की पुष्टि के लिए आपको नजदीकी थाने ले जा सकती है, लेकिन सिर्फ आईडी न होने की वजह से आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.

होटल में ठहरने के कानूनी अधिकार क्या हैं?

  • अगर दो बालिग यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी सहमति से होटल में ठहरे हैं तो यह कोई जुर्म नहीं है. पुलिस सिर्फ होटल में रुकने के आधार पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती.
  • अगर कमरे में कोई महिला है तो जांच के वक्त महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को आमतौर पर थाने नहीं ले जाया जा सकता.
  • आप गेट पर आए पुलिस अधिकारी से रेड का कारण, उनका नाम, बैच नंबर और रेड का कारण शालीनता से पूछ सकते हैं.

ध्यान रहे, छापेमारी की स्थिति में बहस करने के बजाय शांत रहें. अगर आपके पास भौतिक आईडी नहीं है तो डिजिलॉकर या एम-आधार में मौजूद डिजिटल दस्तावेज दिखाएं. यह दोनों जरूरी एप्स अपने फोन में आज ही इंस्टॉल कर लें.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Aadhar Card Hotel Raid
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