Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IRCTC का ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टूर पैकेज।

गोरखपुर से 17 अगस्त 2026 को 10 दिवसीय यात्रा।

इसमें महाकालेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन।

पैकेज में ट्रेन, होटल, भोजन, गाइड, बीमा सुविधा।

IRCTC Tour Package: IRCTC कई अलग-अलग धार्मिक टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है. इन पैकेजों की खास बात तो यह होती है कि इसमें होटल, फूड, ट्रैवल और अन्य चीजें भी एड रहती है. इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलती है. अगर आप भी काफी समय से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहद ही खास धार्मिक टूर पैकेज लेकर आया है.

कब होगी यात्रा की शुरुआत?

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रियों को 4 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का मौका भी मिलेगा. यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी, जिसमें ट्रेन, खाना, होटल से लेकर स्थानीय परिवहन तक की सुविधा मिलेगी. इससे यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा. यात्रा की शुरुआत गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 17 अगस्त 2026 से होगी. यह यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी.

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किन धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन?

इस पैकेज में यात्रियों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन होंगे,जैसे...

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ( उज्जैन)

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग

बेट द्वारका

द्वारकाधीश मंदिर

और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

क्या-क्या पैकेज में शामिल है?

यह पैकेज यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बनाया गया है.

ट्रेन टिकट

होटल

खाना

टूर गाइड

यात्रा बीमा

स्थानीय बस परिवहन

कितना लगेगा किराया?

स्लीपर - 18,380

स्टैंडर्ड 3AC- 29,570

कम्फर्ट 2AC - 38,870

ये किराया प्रति व्यक्ति के हिसाब से है.

5-11 साल के बच्चों के लिए किराया अलग है.

स्लीपर - 17,190

स्टैंडर्ड 3AC- 28,180

कम्फर्ट 2AC - 37,200

बुकिंग कैसे करें?

अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो IRCTC टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इसके साथ ही IRCTC के जारी हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं.

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