दिल्ली से मेरठ के बीच कितने स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन, जान लीजिए हर एक डिटेल

Delhi-Meerut NAMO Bharat Train: दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वालों के लिए आज का दिन अहम है. सड़क जाम, धूल धुआं और घंटों के सफर से अब धीरे धीरे निजात मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी आज दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं. जिसके साथ पूरे 82 किलोमीटर लंबे रूट पर नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा.

सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम डिपो तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने से एनसीआर में ट्रेवलिंग का नया मॉडल तैयार होगा. यह ट्रेन करीब एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंचाएगी. जो रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है. किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन जान लीजिए पूरी डिटेल.

पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

दिल्ली मेरठ रीजन में ट्रांसपोर्ट का बड़ा चैप्टर खुलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में परियोजना का उद्घाटन करेंगे. पीएम नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ रैपिड रेल में सफर भी कर सकते हैं. कार्यक्रम में सांसद अरुण गोविल भी मौजूद रहेंगे.

उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने शताब्दीनगर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की थी. प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी. जो मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक 12 स्टेशनों को जोड़ेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन

दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन तय किए गए स्टॉपेज के साथ ऑपरेट करेगी. जिससे अलग-अलग शहर के हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके. जान लीजिए सुबह की पहली और रात की आखिरी ट्रेन कितने बजे कौनसे स्टेशन से चलेगी.

सराय काले खान – पहली ट्रेन सुबह 06:00 बजे, आखिरी रात 10:00 बजे.

न्यू अशोक नगर – पहली ट्रेन 06:05 बजे, आखिरी 10:05 बजे.

आनंद विहार – पहली ट्रेन 06:11 बजे, आखिरी 10:11 बजे.

साहिबाबाद – पहली ट्रेन 06:16 बजे, आखिरी 10:16 बजे.

गाजियाबाद – पहली ट्रेन 06:10 बजे, आखिरी 10:21 बजे.

गुलधर – पहली ट्रेन 06:14 बजे, आखिरी 10:25 बजे.

दुहाई – पहली ट्रेन 05:50 बजे, आखिरी 10:29 बजे.

मुरादनगर – पहली ट्रेन 05:54 बजे, आखिरी 10:33 बजे.

मोदीनगर सदर – पहली ट्रेन 05:59 बजे, आखिरी 10:38 बजे.

मोदीनगर उत्तर – पहली ट्रेन 06:03 बजे, आखिरी 10:42 बजे.

शताब्दी नगर – पहली ट्रेन 06:05 बजे, आखिरी 10:52 बजे.

