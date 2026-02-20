PM Kisan Yojana 22nd Installment: देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी खेती और किसानों के जरिए अपना जीवन यापन करता है. इनमें से बहुत से किसान खेती से ज्याजा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे बड़ी स्कीम है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं.

अब करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन पिछली 21वीं किस्त की तरह इस बार भी लाखों किसानों को झटका लग सकता है. पहले भी कई किसानों की रकम अटक गई थी. इस बार भी कई किसानों को 2 हजार रुपये की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी.

जिनके पास जमीन नहीं उन्हें नहीं मिलेगा लाभ

इस योजना का सबसे अहम नियम जमीन से जुड़ा है. लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज है. अगर कोई व्यक्ति दूसरे के खेत में बटाई या किराये पर खेती करता है. लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है. तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.

जमीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार के डाटा से मैच किया जाता है. अगर जानकारी अधूरी या गलत है तो किस्त रुक सकती है. नए आवेदकों के लिए कई राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. बिना वैध भूमि रिकॉर्ड और जरूरी पहचान के 22वीं किस्त मिलना मुश्किल हो सकता है.

e-KYC नहीं कराई तो अटक सकती है किस्त

सरकार ने आदेशों के मुताबिक e-KYC पूरा करना जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है. उनकी किस्त रोकी जा सकती है. यह प्रोसेस ऑनलाइन और आसान है. किसान आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ओटीपी आधारित e-KYC कर सकते हैं.

कुछ मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है. अगर आपके आधार में गलती है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है. इसलिए 22वीं किस्त से पहले सभी जानकारी चेक कर लें. वरना छोटी सी लापरवाही से 2 हजार रुपये अटक सकते हैं.

आधार लिंक बैंक खाता जरूरी

किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. इसलिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है. अगर खाता आधार से लिंक नहीं है या NPCI मैपिंग अपडेट नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकता है. कई किसानों की पिछली किस्त सिर्फ इसी वजह से रुकी थी. इसके अलावा नाम, जन्मतिथि या बैंक डिटेल्स मिसमैच से भी दिक्कत हो सकती है.

22वीं किस्त की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली से पहले रकम ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है. बेहतर यही है कि किसान अभी से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें.

यह भी पढ़ें: क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?