हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?

PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त हर किसी को नहीं मिलेगी. जिन किसानों की जानकारी सही नहीं है. उनकी 2 हजार रुपये की किस्त अटक सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 22nd Installment: देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी खेती और किसानों के जरिए अपना जीवन यापन करता है. इनमें से बहुत से किसान खेती से ज्याजा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे बड़ी स्कीम है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. 

अब करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन पिछली 21वीं किस्त की तरह इस बार भी लाखों किसानों को झटका लग सकता है. पहले भी कई किसानों की रकम अटक गई थी. इस बार भी कई किसानों को 2 हजार रुपये की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी.

जिनके पास जमीन नहीं उन्हें नहीं मिलेगा लाभ

इस योजना का सबसे अहम नियम जमीन से जुड़ा है. लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज है. अगर कोई व्यक्ति दूसरे के खेत में बटाई या किराये पर खेती करता है. लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है. तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. 

जमीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार के डाटा से मैच किया जाता है. अगर जानकारी अधूरी या गलत है तो किस्त रुक सकती है. नए आवेदकों के लिए कई राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. बिना वैध भूमि रिकॉर्ड और जरूरी पहचान के 22वीं किस्त मिलना मुश्किल हो सकता है.

e-KYC नहीं कराई तो अटक सकती है किस्त

सरकार ने आदेशों के मुताबिक e-KYC पूरा करना जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है. उनकी किस्त रोकी जा सकती है. यह प्रोसेस ऑनलाइन और आसान है. किसान आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ओटीपी आधारित e-KYC कर सकते हैं. 

कुछ मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है. अगर आपके आधार में गलती है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है. इसलिए 22वीं किस्त से पहले सभी जानकारी चेक कर लें. वरना छोटी सी लापरवाही से 2 हजार रुपये अटक सकते हैं.

आधार लिंक बैंक खाता जरूरी

किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. इसलिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है. अगर खाता आधार से लिंक नहीं है या NPCI मैपिंग अपडेट नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकता है. कई किसानों की पिछली किस्त सिर्फ इसी वजह से रुकी थी. इसके अलावा नाम, जन्मतिथि या बैंक डिटेल्स मिसमैच से भी दिक्कत हो सकती है. 

22वीं किस्त की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली से पहले रकम ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है. बेहतर यही है कि किसान अभी से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें.

यह भी पढ़ें: क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?

Published at : 20 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
यूटिलिटी
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
यूटिलिटी
शहर के किन अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे करें पता
शहर के किन अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे करें पता
यूटिलिटी
रेलवे ने बिहार से जाने वाली कई 2 ट्रेनें कैंसिल तो कई के रूट बदले, सफर से पहले देख लें लिस्ट
रेलवे ने बिहार से जाने वाली कई 2 ट्रेनें कैंसिल तो कई के रूट बदले, सफर से पहले देख लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर सियासत के बीच राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- मैं कल सीएम से मिल सकता हूं...
एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर सियासत के बीच राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- मैं कल सीएम से मिल सकता हूं...
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
हेल्थ
Cancer Types in India: भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget