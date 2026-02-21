UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे

UPI AutoPay का मकसद आसान पेमेंट था. लेकिन कई बार यही सुविधा परेशानी बन जाती है. हम किसी OTT या ऐप का ट्रायल लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं. सब्सक्रिप्शन चलता रहता है और हर महीने अकाउंट से रकम कटती रहती है. कई लोगों को तो महीनों तक पता भी नहीं चलता कि पैसे क्यों जा रहे हैं.