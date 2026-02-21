हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीUPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे

UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे

UPI Auto Pay Off: UPI AutoPay से OTT की फीस अपने आप कट रही है. अगर बेवजह पैसा जा रहा है तो तुरंत मैंडेट चेक करें. जानें ऐप में जाकर ऑटो-पे कैसे पूरी तरह बंद करें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Feb 2026 01:10 PM (IST)
UPI Auto Pay Off: UPI AutoPay से OTT की फीस अपने आप कट रही है. अगर बेवजह पैसा जा रहा है तो तुरंत मैंडेट चेक करें. जानें ऐप में जाकर ऑटो-पे कैसे पूरी तरह बंद करें.

आज लगभग हर व्यक्ति बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल और OTT जैसी कई सेवाओं का इस्तेमाल करता है. इन सबकी फीस समय पर चुकाने के लिए लोग डिजिटल पेमेंट पर भरोसा करते हैं. इसी जरूरत को देखते हुए National Payments Corporation of India ने UPI AutoPay फीचर शुरू किया. जिससे तय तारीख पर पेमेंट अपने आप हो सके.

1/6
UPI AutoPay का मकसद आसान पेमेंट था. लेकिन कई बार यही सुविधा परेशानी बन जाती है. हम किसी OTT या ऐप का ट्रायल लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं. सब्सक्रिप्शन चलता रहता है और हर महीने अकाउंट से रकम कटती रहती है. कई लोगों को तो महीनों तक पता भी नहीं चलता कि पैसे क्यों जा रहे हैं.
UPI AutoPay का मकसद आसान पेमेंट था. लेकिन कई बार यही सुविधा परेशानी बन जाती है. हम किसी OTT या ऐप का ट्रायल लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं. सब्सक्रिप्शन चलता रहता है और हर महीने अकाउंट से रकम कटती रहती है. कई लोगों को तो महीनों तक पता भी नहीं चलता कि पैसे क्यों जा रहे हैं.
2/6
UPI AutoPay दरअसल एक ऑटोमैटिक मैंडेट सिस्टम है. आप एक बार किसी ऐप या सर्विस को परमिशन देते हैं. फिर तय रकम तय तारीख पर खुद कट जाती है. यह फीचर बिजली बिल, मोबाइल पोस्टपेड, SIP और OTT प्लेटफॉर्म के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है. सुविधा है, लेकिन निगरानी जरूरी है.
UPI AutoPay दरअसल एक ऑटोमैटिक मैंडेट सिस्टम है. आप एक बार किसी ऐप या सर्विस को परमिशन देते हैं. फिर तय रकम तय तारीख पर खुद कट जाती है. यह फीचर बिजली बिल, मोबाइल पोस्टपेड, SIP और OTT प्लेटफॉर्म के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है. सुविधा है, लेकिन निगरानी जरूरी है.
Published at : 21 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
UPI Auto Pay Utility News Upi News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक चलेगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत, जानें कितने में मिलेगा टिकट
22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक चलेगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत, जानें कितने में मिलेगा टिकट
यूटिलिटी
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
यूटिलिटी
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Earthquake: भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
हेल्थ
सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद बनने लगता है ब्रेस्ट मिल्क या नहीं, एक्सपर्ट से जानें सच?
सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद बनने लगता है ब्रेस्ट मिल्क या नहीं, एक्सपर्ट से जानें सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget