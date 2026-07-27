Currency News: बंद हो जाएगा 20 रुपये का पुराना नोट? पीएम के वायरल वीडियो पर सरकार ने दी प्रतिक्रिया
PM Modi Viral Video: पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में पीएम मोदी 20 रुपये के पुराने नोट को खरीदने की बात कर रहे हैं. आइये जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई.
Old 20 Rupee Currency: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ भी आता है तो तेजी से वायरल हो जाता है. खासतौर से अगर पीएम मोदी से जुड़ा कुछ भी होता है तो वो रातो- रात वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पीएम पुराने नोट को खरीदने की बात कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है?
क्या है वीडियो में?
दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम कह रहे हैं कि सरकार 20 रुपये का पुराना नोट जनता से खरीदने वाली है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है, लोगों को लग रहा है कि 20 रुपये का पुराना नोट शायद अब बंद होने वाला है. इसी वजह से ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देख चिंता में भी पड़ गए हैं.
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क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
अब खुद सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी ने इस खबर की सच्चाई जनता के सामने ला दी है. PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो पर बड़े अक्षरों में लिखा है FAKE, यानी ये वीडियो पूरी तरह से नकली है.
वीडियो को शेयर करते हुए एजेंसी ने कैप्शन में लिखा है, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि पुराने 20 रुपये के नोट खरीदे जाएंगे'. आगे उन्होंने वीडियो की सच्चाई बताते हुए कहा है कि पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो फेक है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि पुराने ₹20 के नोट खरीदे जाएंगे।— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 27, 2026
#PIBFactCheck
❌ यह AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री @narendramodi ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️कृपया सतर्क रहें। किसी… pic.twitter.com/LArobSWVdu
कैप्शन में आगे लिखा गया है, 'ये AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. कृपया सतर्क रहें. किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in पर जाएं. केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध वीडियो, फोटो या जानकारी को पीआईबी फैक्ट चेक पर भेजें. हम इसकी जांच कर सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे.'
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