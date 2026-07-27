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हिंदी न्यूज़बिजनेसCurrency News: बंद हो जाएगा 20 रुपये का पुराना नोट? पीएम के वायरल वीडियो पर सरकार ने दी प्रतिक्रिया

Currency News: बंद हो जाएगा 20 रुपये का पुराना नोट? पीएम के वायरल वीडियो पर सरकार ने दी प्रतिक्रिया

PM Modi Viral Video: पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में पीएम मोदी 20 रुपये के पुराने नोट को खरीदने की बात कर रहे हैं. आइये जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jul 2026 07:15 PM (IST)
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Old 20 Rupee Currency: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ भी आता है तो तेजी से वायरल हो जाता है. खासतौर से अगर पीएम मोदी से जुड़ा कुछ भी होता है तो वो रातो- रात वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पीएम पुराने नोट को खरीदने की बात कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है?

क्या है वीडियो में?
दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम कह रहे हैं कि सरकार 20 रुपये का पुराना नोट जनता से खरीदने वाली है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है, लोगों को लग रहा है कि 20 रुपये का पुराना नोट शायद अब बंद होने वाला है. इसी वजह से ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देख चिंता में भी पड़ गए हैं.

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क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
अब खुद सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी ने इस खबर की सच्चाई जनता के सामने ला दी है. PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो पर बड़े अक्षरों में लिखा है FAKE, यानी ये वीडियो पूरी तरह से नकली है.

वीडियो को शेयर करते हुए एजेंसी ने कैप्शन में लिखा है, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि पुराने 20 रुपये के नोट खरीदे जाएंगे'. आगे उन्होंने वीडियो की सच्चाई बताते हुए कहा है कि पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो फेक है.

कैप्शन में आगे लिखा गया है, 'ये AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. कृपया सतर्क रहें. किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in पर जाएं. केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध वीडियो, फोटो या जानकारी को पीआईबी फैक्ट चेक पर भेजें. हम इसकी जांच कर सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे.'

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jul 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Currency News PIB Fact Check PM Modi Viral Video
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