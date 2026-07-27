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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market: 5 दिनों तक गिरने के बाद सोमवार को आई शेयर बाजार में तेजी, जानें क्या हैं कारण?

Share Market: 5 दिनों तक गिरने के बाद सोमवार को आई शेयर बाजार में तेजी, जानें क्या हैं कारण?

Share Market News: लगातार पांच दिनों तक गिरावट के बाद सोमवार को शयेर बाजार में तेजी देखने को मिली. इस अचानक दिखी तेजी का कारण जानते हैं? आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jul 2026 10:17 PM (IST)
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Share Market News: शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों में लगातार गिरवाट देखने को मिली थी. जिसके बाद सोमवार को अचानक से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी. जिससे निवेशकों के चेहरे की चमक एक बार फिर से लौट आई. सेंसेक्स 776 अंक बढ़कर 76,836 पर और निफ्टी 228 अंक से बढ़कर 23,996 पर बंद हुआ. इस तेजी से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 5.10 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 481 लाख करोड़ रुपये हो गया.

सेंसेक्स में ईटर्नल, इंडिगो, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 6% तक की तेजी आई. वहीं HDFC बैंक, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयरों में हल्की गिरावट देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली. बाजार में उतार-चढ़ाव बताने वाला इंडिया VIX करीब 10% गिरकर 12.66 पर आ गया, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

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अचानक आई तेजी का कारण?
पिछले पांच दिनों में लगातार गिरावट के बाद अचानक आई तेजी ने सभी को हैरान कर दिया. जिसके बाद अब इसके पीछे की वजहों की खोज की जा रही है. इस बदलाव की मुख्य रूप से पांच वजह बताई जा रही हैं, जो इस प्रकार है:

  • ईरान-अमेरिका के बीच हमले फिलहाल रुकने से हालात सुधरने की उम्मीद बढ़ी है. इससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और समुद्री व्यापार सामान्य होने की संभावना बनी. जिसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है.
  • तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई. भारत कच्चे तेल के लिए फिलहाल ईरान पर ही निर्भर है ऐसे में सस्ता कच्चा तेल अच्छी खबर माना जाता है.
  • पिछले एक हफ्ते में बाजार काफी गिर चुका था. ऐसे में निवेशकों ने अच्छे शेयरों में कम कीमत पर खरीदारी की, जिससे बाजार को सहारा मिला.
  • अमेरिका में सरकारी बॉन्ड की यील्ड कम होने से निवेशकों का रुझान फिर से शेयर बाजार की ओर बढ़ा.
  • भारत में अच्छी कंपनियों की बड़ी संख्या होने के कारण आने वाले समय में विदेशी निवेशक (FPI) फिर से भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jul 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Stock Market Nifty 50 Stock Market SHARE MARKET
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