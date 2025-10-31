हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली की पहली टीओडी हाउसिंग स्कीम के ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से होगा ई-ऑक्शन

दिल्ली की पहली टीओडी हाउसिंग स्कीम के ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से होगा ई-ऑक्शन

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 नवंबर है, जिसके बाद आवेदकों को फाइनल आवेदन 24 नवंबर शाम छह बजे तक जमा करना होगा. वहीं, 1 से 4 दिसंबर के बीच ई-ऑक्शन की प्रक्रिया का आयोजन होगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बीते दिनों ब्रॉशर लांच कर राजधानी की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इस स्कीम के तहत 25 अक्टूबर से सैंपल फ्लैट्स देखने के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें ई-ऑक्शन के माध्यम से डीडीए ने बिक्री करने की योजना बनाई है. इसके तहत 31 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से ई-ऑक्शन में भाग लेने के इच्छुक खरीदारों के रजिस्ट्रेशन और EMD सबमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा ई-ऑक्शन

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 नवंबर है, जिसके बाद आवेदकों को फाइनल आवेदन 24 नवंबर शाम छह बजे तक जमा करना होगा. वहीं, 1 से 4 दिसंबर के बीच ई-ऑक्शन की प्रक्रिया का आयोजन होगा. इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए डीडीए ने हेल्पडेस्क नंबर 1800-110-332 भी जारी किया है.

दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार हाई-राइज टावर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 1026 फ्लैट्स को बिक्री के लिए उतारा गया है. कड़कड़डूमा में बन रहे इन हाई-राइज टावरों की खासियत यह है कि ये दिल्ली की अब तक की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होंगे. फ्लैट्स की कीमतें उनके आकार और सुविधाओं के आधार पर तय की गई हैं, जो 1.78 करोड़ से 3.08 करोड़ रुपये तक हैं. हर टावर में अलग-अलग श्रेणी के फ्लैट्स रखे गए हैं, जिनकी कीमत और सुविधाएं भी अलग हैं.

कंचनजंगा टावर में मिलेगी डबल पार्किंग

कुछ टावरों में डबल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे इनकी कीमत भी अधिक रखी गई है. कंचनजंगा टावर में करीब 450 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जिनका आकार 158.58 से 171.91 वर्ग मीटर तक होगा. इनका रिजर्व प्राइस 1.95 करोड़ से 2.11 करोड़ रुपये तय किया गया है.

आरएच-02 टावर में सबसे सस्ते फ्लैट्स

जिन खरीदारों का बजट सीमित है, उनके लिए आरएच-02 टावर में विकल्प मौजूद हैं. टावर ई, एफ, जी और एच में कुल 186 फ्लैट्स रखे गए हैं, जिनमें सोलर पैनल लगी छत और पार्किंग की सुविधा होगी. फ्लैट्स का आकार 141.64 से 156.04 वर्ग मीटर तक और कीमत 1.78 से 1.97 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है.

सी टावर के फ्लैट्स में एक्स्ट्रा टेरिस एरिया

सी टावर में बेसमेंट पार्किंग के साथ 30 फ्लैट्स शामिल किए गए हैं. इनमें डबल पार्किंग की भी सुविधा है. इन फ्लैट्स का आकार 141.64 से 250.32 वर्ग मीटर और कीमत 1.85 करोड़ से 3.08 करोड़ रुपये तक है. खास बात यह है कि इनमें एक्स्ट्रा टेरिस एरिया (7.17 से 48.09 वर्ग मीटर तक) दिया जाएगा. एच टावर में भी ऐसे पांच प्रीमियम फ्लैट्स शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल 154.14 से 244.06 वर्ग मीटर और कीमत 2.01 से 3.01 करोड़ रुपये तक है.

कीमत में मेंटेनेंस, जीएसटी और अन्य चार्ज शामिल नहीं

डीडीए ने साफ किया है कि घोषित रिजर्व प्राइस में मेंटेनेंस चार्ज, जीएसटी, कनवर्जन शुल्क और पानी के कनेक्शन जैसी लागतें शामिल नहीं हैं. इच्छुक खरीदार डीडीए की वेबसाइट पर ब्रोशर देखकर फ्लैट्स की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कड़कड़डूमा में बन रही दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत

बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में तैयार किया जा रहा है. 155 मीटर ऊंचाई और 48 मंजिलों के साथ यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी. स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी www.dda.gov.in और https://eservices.dda.org.in पर उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में घर खरीदने का सपना होगा पूरा, 7 नवंबर से शुरू हो रही है यह स्कीम, जानें कैसे करना होगा आवेदन

Published at : 31 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Tags :
DDA Delhi Development Authority Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
मध्य प्रदेश
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
कभी इंसानों के सर्वाइवल के लिए बनाया गया था मेकअप, फिर कैसे बन गया खूबसूरती बढ़ाने का टूल?
कभी इंसानों के सर्वाइवल के लिए बनाया गया था मेकअप, फिर कैसे बन गया खूबसूरती बढ़ाने का टूल?
यूटिलिटी
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget