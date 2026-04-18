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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजनवरी से DA बढ़ा, लेकिन एलान अप्रैल में, कितने महीनों का एरियर एक साथ आएगा?

जनवरी से DA बढ़ा, लेकिन एलान अप्रैल में, कितने महीनों का एरियर एक साथ आएगा?

DA Hike News: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट कर दिया है. ये DA जमवरी 2026 से मान्य रहेगा. ऐसे में आइये जानते हैं कि जनवरी से मार्च तक कितने महीने का एरियर मिलेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Apr 2026 10:57 PM (IST)
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DA Hike News: केंद्र सरकार ने 2026 के लिए DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसका अनाउंसमेंट आज ही हुआ है. जिससे अब केंद्र के कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60% हो गया है. हालांकि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी गई है, जबकि इसका आधिकारिक ऐलान अप्रैल में किया गया है. ऐसे में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें कितने महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा?

कितने महीनों का एरियर मिलेगा?
घोषणा में बताया गया है कि DA बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी है, ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी से लेकर मार्च तक का DA मिलेगा. यानी कुल तीन महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर कर्मचारियों को एक साथ मिलने वाला है. कर्मचारियों की अप्रैल की सैलरी के साथ ये एरियर जुड़कर आएगा. ये केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पेंशनर्स के लिए भी मान्य होगा.

यहां समझें गणित:
यहां समझें कि कैसे तीन महीने का एरियर आपकी सैलरी में जुड़कर मिलेगा. इसके लिए कुछ खास नहीं करना, बल्कि बेहद आसान तरीका है, हर महीने की बढ़ी हुई DA की राशि में देरी के महीने का गुणा कर दीजिए, इससे आपके बकाया महीनों का एरियर आपको पता चल जाएगा. जैसे:

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो इसमें 2% DA बढ़ने पर = ये राशि 400 रुपये प्रति माह होगी.

3 महीने का एरियर = 400 × 3 = 1200

इसी तरह से आप भी अपनी बेसिक सैलरी से एरियर को जोड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी सैलरी कितना बढ़कर आपके खाते में आएगी. बता दें कि सरकार DA को हर साल जनवरी और जुलाई से लागू करती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ महीनों बाद होती है. इसी देरी के कारण कर्मचारियों को पिछली अवधि का बकाया एरियर के रूप में मिलता है.

कर्मचारियों में खुशी का माहौल
ये खबर सुनते ही केंद्र के कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है. क्योंकि तीन महीने का एरियर मिलाकर इनको अच्छी - खासी मोटी रकम एक साथ मिल जाएगी. बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए DA में बढ़ोतरी एक राहत भरी खबर है.

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Published at : 18 Apr 2026 10:57 PM (IST)
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