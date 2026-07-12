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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF News: 40 की उम्र में छोड़ी नौकरी, क्या 58 साल तक खाते में आता रहेगा ब्याज? जानें नया नियम

EPF News: 40 की उम्र में छोड़ी नौकरी, क्या 58 साल तक खाते में आता रहेगा ब्याज? जानें नया नियम

PF Interest: 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने पर भी EPFO नियमों के तहत PF खाते में जमा राशि पर 58 साल की आयु तक ब्याज मिलता रह सकता है, अगर आप निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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Employee Provident Fund: अक्सर लोग नौकरी छोड़ने या करियर में ब्रेक लेने के बाद अपने PF खाते को लेकर काफी परेशान रहते हैं. खासकर वे लोग जो 40 या 45 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट तक उनका प्रोविडेंट फंड (PF) खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद भी PF खाते में जमा रकम पर भी ब्याज मिलता रहता है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं.

अगर आप 40-45 के उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपका PF खाता तुरंत बंद नहीं होता, बल्कि आपके PF खाते में जमा राशि 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. यानी नौकरी छोड़ने के बाद भी आपका PF फंड बढ़ता रहेगा, बशर्ते खाते से जुड़े नियमों को आप ध्यान में रखते हैं.

क्या 58 साल के बाद PF पर नहीं मिलेगा ब्याज?

अगर आपकी उम्र 58 साल है तो यह उम्र रिटायरमेंट की माना जाता है. इस उम्र के बाद भी अगर आप अपने PF खाते में पैसे रखते हैं, तो आपके उस जमा रकम पर आगे कोई नया ब्याज नहीं जुड़ सकता है. ऐसे में 58 साल की उम्र के बाद आपके PF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. 

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नौकरी छोड़ने पर PF निकासी के क्या हैं नियम?

  • अगर आप नौकरी छोड़ देता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से PF रकम का इस्तेमा कर सकते हैं. 
  • बेरोजगारी समय आप PF खाते से एक निश्चित हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी राशि तय समय के बाद ही निकाल सकते हैं. 
  • वहीं, अगर आप नई नौकरी जॉइन करते हैं, तो पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं.  

कब PF खाता हो जाता है इनएक्टिव?

अगर आप नौकरी खत्म होने के बाद PF खाते में लंबे समय तक कोई निवेश नहीं करते है, तो आपका खाता निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है. ऐसे में नई नौकरी मिलने के बाद आप अपने पुराने PF खाते को नए खाते में जरूर ट्रांसफर करा लें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Provident Fund PF Interest Utility News EPF Rules EPFO
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