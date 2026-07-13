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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, जुलाई में कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, जुलाई में कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancel: ट्रेन से सफर करने वाले जान लें, वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर पैच दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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  • यात्री अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलने के बाद ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि अब बस सफर वाले दिन सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचना है और ट्रेन समय पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन कई बार रेलवे किसी जरूरी काम के चलते ट्रेनों को रद्द या फिर उनके रूट में बदलाव कर देता है. ऐसे में अगर इसकी जानकारी सही समय पर यात्रियों तक न पहुंचे तो कितनी दिक्कत हो सकती है.

अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर पैच दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाने वाला है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द और कुछ को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा.  इस वजह से 16 जुलाई से 21 जुलाई तक ब्लॉक लिया जाएगा.

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इन ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा

  • 21 जुलाई को 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस को वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, छपरा, रोजा और लखनऊ के रास्ते चलाया जाएगा.
  • इस ट्रेन को सीवान, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया सदर,बुढ़वल कई स्ट्रेशनों पर नहीं रकेगी.
  • 19 और 20 जुलाई को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा.
  • इस ट्रेन को सामान्य रूट के बजाय रोजा, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, वाराणसी, छपरा और मुजफ्फरपुर होकर चलेगी.
  • इस ट्रेन को गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, बापूधाप मोतिहारी, गोंडा, बेतिया, नरकटियागंज समेत कई स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव नहीं होगा.

इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

  • ट्रेन नंबर 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनस मोतिहारी एक्सप्रेस को रद्द किया गया.
  • यह ट्रेन बापूधाम मोतिहारी से 21 जुलाई और आनंद विहार टर्मिनस से 22 जुलाई को नहीं चलाया जाएगा.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इसी बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जानकारी ले लें, ताकि स्टेशन आने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और न ही आपका समय बर्बाद हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation Gorakhpur Cantt-Unaula Rail Section
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