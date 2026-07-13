ATM Cash Withdrawal Rules: आज के समय में ज्यादातर लोग कैश निकालने के लिए एटीएम जाते हैं. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या एटीएम से एक दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं? या फिर कैश निकालने के लिए भी कोई लिमिट होती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो पहले बैंक के नियम जान लेना जरूरी है.

दरअसल, एटीएम से कैश निकालने पर दो तरह की लिमिट लगती है. पहली कैश निकालने की डेली लिमिट और दूसरी हर महीने मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट. दोनों नियम अलग-अलग हैं और इसिलिए इन्हें समझना जरूरी है.

कितनी बार निकाल सकते हैं कैश?

बैंकों के एटीएम से कैश निकालने पर आमतौर पर तो कोई अलग डेली लिमिट नहीं होती है. यानी आप एक दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार कैश निकाल सकते हैं. हालांकि, पैसे कितने निकालने हैं वो लिमिट जरूर लगी होती है. जैसे अगर आपके डेबिट कार्ड पर रोज कैश निकालने की लिमिट 50000 रुपए है तो आप एक दिन में एक बार में या 10 बार में भी कुल मिलाकर सिर्फ 50000 रुपए ही निकाल पाएंगे.

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अलग बैंक- अलग लिमिट

रोज कैश निकालने के लिए सभी बैंक और डेबिट कार्ड के का हिसाब- किताब अलग-अलग हो सकता है. कई बैंक 50000 रुपए, 1 लाख या 2 लाख रुपए तक की डेली लिमिट देते हैं तो कुछ की लिमिट 10000 पर ही खत्म हो जाती है.

फ्री ट्रांजैक्शन कितने होते हैं?

रोज की लिमिट के अलावा हर महीने फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की भी लिमिट होती है. अपने बैंक के एटीएम पर वैसे तो हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं. दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है. इन फ्री ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश निकालना ही नहीं, बल्कि बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं भी शामिल होती हैं.

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कितना लगेगा चार्ज?

अगर आप लिमिट से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाता है. अभी के जो नियम हैं उसके अनुसार ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए हैं.