साइबर फ्राॅड होने का रहता है खतरा, इन बातों का रखें ध्यान बचेें रहेंगे धोखाधड़ी से

Cyber Fraud Safety Tips: आज के समय में तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है. लेकिन जहां इसने आपके लिए काम आसान किए हैं. तो वहीं इसी तकनीक के जरिए फ्रॉड और ठगी के मामले भी बढ़ गए हैं. आंकड़ों के देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट में रखते हैं.

लेकिन जालसाज नई-नई तरकीबों से लोगों को फंसाते हैं. कई बार लोग इन फ्राॅड करने वाले लोगों की चालाकी में फंस जाते हैं. इसलिए आपको पता होना चाहिए ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. जिससे आपकी कमाई सेफ रहती है. चलिए आपको बताते हैं किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी.

फ्रॉड से बचने के आसान तरीके

साइबर ठग अक्सर कॉल, मैसेज या ईमेल के जरिए लोगों को फंसाते हैं. यह कॉल कभी पुलिस, बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आती हैं. ताकि आप डर जाएं और उनकी बातों में आ जाएं. ऐसे मामलों में सबसे पहला काम है कॉल तुरंत काट देना और किसी भी तरह की कोई जानकारी शेयर ना करना. साइबर फ्राॅड करने वाले जालसाज अक्सर लोगों को डर दिखाकर धमकी देकर फंसाते हैं. अगर आपको बार-बार कॉल या धमकी मिल रही है. तो इसे हल्के में न लें और तुरंत इसकी शिकायत करें.

पिछले कुछ समय में डिजिटल अरेस्ट जिसमें आपको फर्जी पुलिसवाले बनकर केस में फंंसाने की धमकी दी जाती है. तो कई बार कहा जाता है आपका कोई करीबी किसी केस में पकड़ा गया छुड़वाने के लिए पैसे देने होंगे. इस तरह की कोई बात करें तो समझ लीजिए यह फ्राॅड है. पुलिस सीधे कभी किसी को ऐसे काॅल नहीं करती है. ना ही पैसों की मांग करती है.

अनजान लिंक्स ओपन न करें

कई बार लोगों को असली जैसे दिखने वाले फर्जी लिंक भेजे जाते हैं. लोग अनजाने में जिनपर क्लिक कर देते हैं. इसके बाद उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर फ्राॅड के पास पहुंत जाता है. जिससे वह आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है. आपका बैंक खाता खाली कर सकता है. आपकी निजी जानकारी के साथ आपको ब्लैकमेल कर सकता है. इसलिए कभी भी किसी अनजान लिंक को ओपन न करें.

फ्रॉड होने पर शिकायत कैसे करें?

अगर फ्रॉड हो जाए या आप गलती से कोई जरूरी जानकारी शेयर कर देते हैं. तो ऐसे में तुरंत आपको नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काॅल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी है. इसके अलावा आप नेशनल साइबर क्राइम के आधिकारिक रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी अपनी शिकायत दर्ज करना सकते हैं. फ्राॅड होने के तुंरत बाद ही आपको शिकायत दर्ज कराना जरूरी है. क्योंकि इससे फ्राॅड को रोकने में मदद मिलती है. और पैसे वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

