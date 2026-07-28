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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसावन में करना है महाकाल के दर्शन, दिल्ली से सिर्फ 599 रुपए में पकड़े ये वाली बस

सावन में करना है महाकाल के दर्शन, दिल्ली से सिर्फ 599 रुपए में पकड़े ये वाली बस

Cheapest Bus Ticket: सावन के पहले दिन उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से कम बजट में यात्रा कर सकते हैं. जानिए कौन सी बस सेवा, किराया और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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Cheapest Bus Ticket: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकलते हैं. अगर आप भी इस सावन में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा खर्च की वजह से यात्रा टाल रहे हैं, तो आपके लिए एक किफायती ऑप्शन मौजूद है. दिल्ली से उज्जैन तक कम बजट में बस से सफर करके आप अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकते हैं. 

पहले दिन दर्शन करना है तो कब जाएं?

सावन का पहला दिन 30 जुलाई को है और इसलिए आपको दिल्ली से 29 जुलाई के दिन ही उज्जैन के लिए निकलना होगा. ऐसे में आप पहले दिन महाकाल मंदिर में दर्शन कर पाएंगे. आइये बस की टिकट देखते हैं.

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कहां मिलेगी सस्ती बस टिकट?

अगर आप 29 जुलाई, बुधवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम टिकट (रुपए में) समय
राम दलाल हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 599 20:30 PM
आरसीटी स्मार्ट बस  749 21:15 PM
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड  899 17:30 PM
इंटरसिटी स्मार्ट बस 975 18:00 PM

उज्जैन में पहुंचने के बाद श्रद्धालु ऑटो या ई-रिक्शा से मंदिर तक पहुंच सकते हैं.

कौन सी सीट होती है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल?
बस में सफर के दौरान बीच वाली सीट सबसे ज्यादा आरामदायक मानी जाती है, क्योंकि यहां आगे और पीछे की तुलना में झटके कम महसूस होते हैं. खासकर लंबी यात्रा में बस के बीच वाले हिस्से की खिड़की वाली सीट बेहतर रहती है, जहां आप बाहर का नजारा भी देख सकते हैं और आराम से सो भी सकते हैं. वहीं, पीछे की सीटों पर सड़क के गड्ढों और ब्रेक का असर ज्यादा महसूस होता है, जबकि आगे की सीट पर झटके अधिक लग सकते हैं. अगर आपको बस में चक्कर या उल्टी की समस्या होती है, तो बीच की सीट आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Travel Bus Ticket UJJAIN DELHI
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