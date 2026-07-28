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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप से कांपा जापान, 7.1 तीव्रता के झटकों से डोली धरती, जानें ताजा हाल

भूकंप से कांपा जापान, 7.1 तीव्रता के झटकों से डोली धरती, जानें ताजा हाल

जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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जापान में मंगलवार (28 जुलाई 2026) को  7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, कुमामोटो प्रांत में रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी. एजेंसी ने बताया कि समुद्र में लगभग 1 मीटर (करीब 3.28 फीट) ऊंची लहरें उठने की आशंका है. इसके चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

भूकंप के बाद जापान सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी भूकंप चेतावनी जारी की. यह चेतावनी जापान के दक्षिणी क्यूशू द्वीप के कई प्रांतों के लिए जारी की गई है. सरकार की ओर से कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाज़ाकी प्रांतों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

अपडेट जारी है...

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Japan Earthquake Japan Tsunami Breaking News Abp News WORLD NEWS IN HINDI
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