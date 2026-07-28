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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआराम की जिंदगी जीने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? जानिए पूरा हिसाब

आराम की जिंदगी जीने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? जानिए पूरा हिसाब

अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए कितनी मंथली सैलरी चाहिए? जानिए शहर, खर्च, बचत और लाइफस्टाइल के हिसाब से कितनी सैलरी काफी हो सकती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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हर नौकरीपेशा व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कितनी सैलरी में जिंदगी आराम से चल सकती है? क्या 50 हजार रुपये महीने की कमाई काफी है या फिर इसके लिए लाखों रुपये की सैलरी चाहिए? इस सवाल का जवाब हर इंसान की जरूरत, शहर, परिवार और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है. आज के समय में सिर्फ ज्यादा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से खर्च और बचत करना भी उतना ही जरूरी है.

छोटे शहरों में कितनी सैलरी चाहिए?
अगर कोई व्यक्ति छोटे शहर या कस्बे में रहता है और उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो 40-50 हजार रुपये महीने की सैलरी में भी आरामदायक जिंदगी जी सकता है. किराया, खाने-पीने और रोजमर्रा के खर्च बड़े शहरों की तुलना में कम होते हैं, जिससे बचत के लिए भी पैसा बच जाता है. वहीं, अगर परिवार बड़ा है, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन या दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो ज्यादा आय की जरूरत पड़ती है.

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मेट्रो शहरों में कितनी सैलरी चाहिए?
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रहने का खर्च काफी ज्यादा है. यहां घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, बाहर खाना और अन्य सुविधाओं पर ज्यादा पैसा खर्च होता है. ऐसे शहरों में एक अकेले व्यक्ति के लिए 70 हजार से 1 लाख रुपये प्रति माह की आय एक आरामदायक जीवन के लिए बेहतर मानी जा सकती है. वहीं परिवार के साथ रहने पर ये जरूरत और बढ़ सकती है.

आरामदायक जिंदगी का मतलब क्या है?
आरामदायक जीवन का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है. इसका मतलब ये भी होता है कि घर का खर्च आसानी से निकल जाए, हर महीने कुछ बचत हो, इमरजेंसी के लिए पैसा जमा हो, स्वास्थ्य और बीमा का ध्यान रखा जा सके, कभी-कभी घूमने या मनोरंजन पर खर्च किया जा सके और भविष्य के लिए निवेश किया जा सके. 

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50-30-20 नियम से समझें बजट-

  • 50%- जरूरी खर्चों के लिए
  • 30%-  इच्छाओं और लाइफस्टाइल के लिए
  • 20%- बचत और निवेश के लिए 

जैसै मान लिजिए अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपये महीने है, तो कोशिश होनी चाहिए कि करीब 20 हजार रुपये आगे के लिए निवेश किए जाएं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jul 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Salary Utility News Comfortable Life
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