सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कितने चाहिए पैसे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लागत क्षमता पर निर्भर; अधिकृत वेंडर व खुली छत।

Solar Panel: आज के समय में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उनका बिजली का बिल काफी हद तक कम हो सके. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे, जिसके बाद आपको सोलर पैनल से जुड़ी लगभग हर जानकारी मिल जाएगी.

कौन सा सोलर पैनल रहेगा बेहतर?

अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो सबसे पहले आप यह देखें कि आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल होती है. इससे यह साफ होगा कि आपके घर के लिए 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा का सोलर पैनल काम करेगा. जिस हिसाब से आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल होता होगा, उसी हिसाब से सोलर पैनल चुनना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

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सरकारी योजना का उठाएं लाभ

सोलर पैनल लगवाने के लिए आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारियां मांगी जाती है. साथ ही उपभोक्ता को अपना कंज्यूमर नंबर और अन्य जानकारी भरकर आवेदन करना होगा. जब आवेदन पूरा हो जाता है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

रजिस्ट्रेशन के बाद बिजली कंपनी आवेदन की जांच करती है और सब सही मिलने पर कंपनी सोलर पैनल लगाने की परमिशन देती है. इसके बाद आप सरकार की लिस्ट में शामिल वेंडर से सोलर पैनल लगवा सकते हैं और जब सोलर पैनल लग जाएगा तो उसके बाद आपके घर पर बिजली विभाग नेट मीटर लगाता है, जिसके सोलर पैनल को इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सोलर पैनल लगवाने पर कितना खर्च आएगा?

इसका खर्च उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितने किलोवाट वाला सोलर पैनल लगवा रहे हैं.

अगर आप 1 किलोवाट सिस्टम लगवाते हैं तो खर्च लगभग 60 हजार से 80 हजार आ सकता है.

वहीं 2 किलोवाट सिस्टम लगवाने पर आपका खर्च 1,00,000 से 1,30,000 आ सकता है.

अगर 3 किलोवाट सिस्टम लगवाते हैं तो खर्च 1,20,000 से 1,80,000 तक आ सकता है.

साथ ही 5 किलोवाट सिस्टम लगवाने पर खर्च 2,00,000 से 2,80,000 तक आ सकता है.

ध्यान दें, ये खर्च सब्सिडी मिलने से पहले का है.

सोलर पैनल लगवाने से पहले ध्यान रखें कुछ बात