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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कितने चाहिए पैसे?

सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कितने चाहिए पैसे?

Solar Panel: बढ़ते बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? जानिए सारी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Jul 2026 04:45 PM (IST)
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  • लागत क्षमता पर निर्भर; अधिकृत वेंडर व खुली छत।

Solar Panel: आज के समय में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उनका बिजली का बिल काफी हद तक कम हो सके. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे, जिसके बाद आपको सोलर पैनल से जुड़ी लगभग हर जानकारी मिल जाएगी.

कौन सा सोलर पैनल रहेगा बेहतर?

अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो सबसे पहले आप यह देखें कि आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल होती है. इससे यह साफ होगा कि आपके घर के लिए 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा का सोलर पैनल काम करेगा. जिस हिसाब से आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल होता होगा, उसी हिसाब से सोलर पैनल चुनना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

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सरकारी योजना का उठाएं लाभ

सोलर पैनल लगवाने के लिए आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारियां मांगी जाती है. साथ ही उपभोक्ता को अपना कंज्यूमर नंबर और अन्य जानकारी भरकर आवेदन करना होगा. जब आवेदन पूरा हो जाता है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है. 

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

रजिस्ट्रेशन के बाद बिजली कंपनी आवेदन की जांच करती है और सब सही मिलने पर कंपनी सोलर पैनल लगाने की परमिशन देती है. इसके बाद आप सरकार की लिस्ट में शामिल वेंडर से सोलर पैनल लगवा सकते हैं और जब सोलर पैनल लग जाएगा तो उसके बाद आपके घर पर बिजली विभाग नेट मीटर लगाता है, जिसके सोलर पैनल को इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सोलर पैनल लगवाने पर कितना खर्च आएगा?

इसका खर्च उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितने किलोवाट वाला सोलर पैनल लगवा रहे हैं. 

  • अगर आप 1 किलोवाट सिस्टम लगवाते हैं तो खर्च लगभग 60 हजार से 80 हजार आ सकता है.
  • वहीं 2 किलोवाट सिस्टम लगवाने पर आपका खर्च 1,00,000 से 1,30,000 आ सकता है.
  • अगर 3 किलोवाट सिस्टम लगवाते हैं तो खर्च 1,20,000 से 1,80,000 तक आ सकता है.
  • साथ ही 5 किलोवाट सिस्टम लगवाने पर खर्च 2,00,000 से 2,80,000 तक आ सकता है.

ध्यान दें, ये खर्च सब्सिडी मिलने से पहले का है.

सोलर पैनल लगवाने से पहले ध्यान रखें कुछ बात

  • सोलर पैनल लगवाने के लिए आपके घर की छत पर अच्छी-खासी जगह होनी चाहिए.
  • साथ ही सोलर पैनल ऐसी जगह लगवाएं, जहां पर धूप अच्छी आती हो.
  • वहीं पैनल ऐसी जगह लगवाएं, जहां आसपास ऊंची इमारत या फिर पेड़ की परछाई न आती है.
  • सिर्फ सरकार के अधिकृत वेंडर से ही सोलर पैनल लगवाएं.
  • सब्सिडी और कितना खर्चा आएगा इसकी जानकारी पहले ही ले लें.
  • साथ ही अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोलर पैनल लगवाएं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana
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