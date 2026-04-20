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अब Credit Card में भी LED, 28 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन, जानिए कैसे मिलेगा भारत का पहला CheQ AU कार्ड

LED Credit Card: भारत में अब LED लाइट वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो गए हैं. CheQ और AU Small Finance Bank का LED क्रेडिट कार्ड टैप-टू-पे पर लाइट जलाकर पेमेंट को इंटरएक्टिव और सुरक्षित बनाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 01:23 PM (IST)
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  • इसमें UPI सपोर्ट, आसान रिवॉर्ड्स और 28 अप्रैल से आवेदन उपलब्ध।

Benefits of LED Credit Card: आज के इस डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब सिर्फ मेट्रो सिटी ही नहीं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी लोग बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच एक नई और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. भारत में अब LED लाइट वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो गए हैं.

LED वाला क्रेडिट कार्ड क्या है?

CheQ और AU Small Finance Bank ने मिलकर देश का पहला LED-पावर्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. इस कार्ड की खासियत इसका टैप-टू-पे LED फीचर है इसका साफ मतलब है कि जैसे ही आप पेमेंट के लिए कार्ड टैप करेंगे. उसमें लगी LED लाइट जल जाएगी.

कैसे काम करता है यह कार्ड?

बता दें कि इस कार्ड में इन-बिल्ट LED लाइट सिस्टम दिया गया है. जब यूजर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करता है तो यह LED लाइट ऑन हो जाती है. खास बात यह है कि यह तकनीक POS मशीन के NFC फील्ड से पावर लेती है, इसलिए इसमें किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती. इसकी वजह से पेमेंट एक्सपीरियंस ज्यादा इंटरएक्टिव और सुरक्षित बनता है.

रिवॉर्ड सिस्टम भी आसान

अगर हम बात करें इसके साथ मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्मट भी काफी खास है. इसमें सभी रिवॉर्ड “CheQ Points” के रूप में मिलते हैं, जिन्हें यूजर एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से ट्रैक और रिडीम कर सकते हैं. इससे पारंपरिक क्रेडिट कार्ड के जटिल रिवॉर्ड सिस्टम की परेशानी खत्म हो जाती है.

कैसे मिलेगा ये कार्ड?

एक ओर खास बात यह है कि इस कार्ड में UPI सपोर्ट भी दिया गया है. यूजर अपने RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और साथ में रिवॉर्ड भी कमा सकते हैं. अगर बात करें इस कार्ड के लिए 28 अप्रैल 2026 से CheQ ऐप के जरिए अप्लाई किया जा सकता है, जहां से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

फीस और ऑफर्स

  • एनुअल फीस: ₹499 (₹3 लाख खर्च पर रिवर्स)
  • वेलकम बेनेफिट: ₹695 की EazyDiner मेंबरशिप
  • LED वर्जन चार्ज: ₹999 (31 मई 2026 तक माफ)

क्यों है यह कार्ड खास?

अब तक CheQ सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस लॉन्च के साथ कंपनी ने रिवॉर्ड और क्रेडिट इकोसिस्टम में बड़ी एंट्री की है. यह कार्ड 1.5 कार्ड करोड़ कार्ड्स और 40 लाख यूजर्स के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है. अगर पहले का देखा जाए तो यूजर्स को बिखरे हुए रिवॉर्ड्स और मुश्किल रिडेम्पशन जैसी दिक्कतें होती थी, वहीं अब इस कार्ड में सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा. कंपनी के मुताबिक, इसका यूनिफाइड रिवॉर्ड सिस्टम ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

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Published at : 20 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Utility News Credit Card Cheques
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