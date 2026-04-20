मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानिए आज आपके शहर का रेट और बुकिंग तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलपीजी सिलेंडर के दाम आज स्थिर, मिडिल ईस्ट में सप्लाई जारी.

सरकार ने घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की है.

प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के भाव समान.

HP और भारत गैस के लिए बुकिंग के आसान विकल्प उपलब्ध.

LPG Rate 20 April: देश में आज सोमवार 20 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेट पहले जैसे ही बने हुए हैं. वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया हैं कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बावजूद देश में गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखी जा रही है.

सरकार समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में कितने में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर?

घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील

देश में ईंधन की उपलब्धता को लेकर सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की हैं. मंत्रालय ने साफ कहा हैं कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर घबराकर ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.

सरकार के अनुसार, ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार लगातार अपने लेवल पर काम कर रही हैं. इसलिए सरकार ने लोगों से यह अपील की हैं.

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

जयपुर में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 916.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,106 रुपये

गुरुग्राम में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 921.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,096 रुपये

ऐसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग

अगर आप एचपी गैस का सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं. आप 9222201122 नंबर पर WhatsApp के जरिए बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा HP Pay ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. वहीं myhpgas.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलती है.

भारत गैस के ग्राहक 1800 22 4344 नंबर पर WhatsApp से सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा Hello BPCL ऐप और my.ebharatgas.com वेबसाइट के जरिए भी आसानी से गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है.

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