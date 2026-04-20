हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Price Update: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानिए आज आपके शहर का रेट और बुकिंग तरीका

LPG Price Update: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानिए आज आपके शहर का रेट और बुकिंग तरीका

LPG Price Today: 20 अप्रैल को LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सरकार ने मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भी सप्लाई सामान्य रहने का भरोसा दिया हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एलपीजी सिलेंडर के दाम आज स्थिर, मिडिल ईस्ट में सप्लाई जारी.
  • सरकार ने घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की है.
  • प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के भाव समान.
  • HP और भारत गैस के लिए बुकिंग के आसान विकल्प उपलब्ध.

LPG Rate 20 April: देश में आज सोमवार 20 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेट पहले जैसे ही बने हुए हैं. वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया हैं कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बावजूद देश में गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखी जा रही है.

सरकार समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में कितने में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर?

घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील

देश में ईंधन की उपलब्धता को लेकर सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की हैं. मंत्रालय ने साफ कहा हैं कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर घबराकर ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.

सरकार के अनुसार, ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार लगातार अपने लेवल पर काम कर रही हैं. इसलिए सरकार ने लोगों से यह अपील की हैं. 

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये (14.2 किलो)

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये (19 किलो)

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये 

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये 

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये 

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये 

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

जयपुर में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 916.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,106 रुपये

गुरुग्राम में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 921.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,096 रुपये

ऐसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग

अगर आप एचपी गैस का सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं. आप 9222201122 नंबर पर WhatsApp के जरिए बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा HP Pay ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. वहीं myhpgas.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलती है.

भारत गैस के ग्राहक 1800 22 4344 नंबर पर WhatsApp से सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा Hello BPCL ऐप और my.ebharatgas.com वेबसाइट के जरिए भी आसानी से गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: 

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल में लगी आग, देश में स्थिर है दाम; जानिए आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी या घटी

Published at : 20 Apr 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News US IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG Price Update: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानिए आज आपके शहर का रेट और बुकिंग तरीका
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच क्या बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानिए आज आपके शहर का रेट और बुकिंग तरीका
यूटिलिटी
खुशखबरी: रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार के यात्रियों को फायदा, कंफर्म मिलेगा टिकट!
खुशखबरी: रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार के यात्रियों को फायदा, कंफर्म मिलेगा टिकट!
यूटिलिटी
LPG Crisis: शादी में गैस की किल्लत? जानें कैसे मिलता है स्पेशल LPG सिलेंडर, ऐसे करें बुक, समझें नियम
LPG Crisis: शादी में गैस की किल्लत? जानें कैसे मिलता है स्पेशल LPG सिलेंडर, ऐसे करें बुक, समझें नियम
यूटिलिटी
10000 की SIP और 8 करोड़ का फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग का वो फॉर्मूला जो आपको बना देगा अमीर
10000 की SIP और 8 करोड़ का फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग का वो फॉर्मूला जो आपको बना देगा अमीर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान सागर में बरसी बारूद! अमेरिका ने ईरानी जहाज पर किया हमला तो US नेवी पर ईरान ने दागे ड्रोन
ओमान सागर में बरसी बारूद! अमेरिका ने ईरानी जहाज पर किया हमला तो US नेवी पर ईरान ने दागे ड्रोन
बिहार
बिहार में गर्मी का तांडव, 9 जिलों में हीट वेव का कहर, भीषण गर्मी के प्रकोप से अभी नहीं राहत
बिहार में गर्मी का तांडव, 9 जिलों में हीट वेव का कहर, भीषण गर्मी के प्रकोप से अभी नहीं राहत
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
बॉलीवुड
क्या रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का आएगा तीसरा पार्ट? 'जमील जमाली' ने दिया अपडेट, बोले- 'इसे दूसरे एक्टर्स के साथ...'
क्या रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का आएगा तीसरा पार्ट? 'जमील जमाली' ने दिया अपडेट
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
ट्रेंडिंग
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले, वीडियो वायरल
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले
जनरल नॉलेज
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget