बंद पड़ा क्रेडिट कार्ड है 'साइलेंट किलर'? जानिए क्यों बिना सोचे कार्ड क्लोज करना है गलत

Credit Card: क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से मिलने वाला एक वित्तीय साधन होता है, जिसके जरिए जरूरत के समय यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस कार्ड की मदद से उधार मिल जाता है. फिर अगले महीने जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप इसका बिल भर देते हैं. ये कई बार लोगों के लिए वित्तीय मुसीबत भी बन जाता है जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है. इसी से बचने के लिए कई बार लोग अपने कार्ड को साइलेंटली बंद कर देते हैं. यानी इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक गलत तरीका है.

बंद पड़ा क्रेडिट कार्ड है 'साइलेंट किलर'?

जब आप कई दिनों तक अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर सकता है. दरअसल जब आप कोई पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट में कमी आ जाती है. इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है. यही आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

कैसे पड़ेगा फाइनेंशियल स्थिति पर असर?

यहां हम आपको कुछ आसान चरणों में बताते हैं कि कैसे इसका असर आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर पड़ने वाला है:

अगर आप लंबे समय तक अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा. जिसकी वजह से आने वाले समय में लोन मिलने में परेशानी आ सकती है.

पुराना कार्ड बंद करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है, इसी की वजह से क्रेडिट स्कोर गिर जाता है.

इसका असर आपकी क्रेडिट लिमिट पर भी पड़ सकता है, बैंक के हाथ में होता है कि कार्ड का अच्छा यूज ना हो तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट को कम कर सकता है.

इसके अलावा आपको मिलने वाले कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं.

आप चुपचाप से अगर कार्ड का इस्तेमाल बंद भी कर देंगे तो भी इसका सालाना शुल्क कटता ही रहेगा. ऐसे में ये आपके लिए बड़ा नुकसान है.

सोच समझकर लें फैसला

यदि आप क्रेडिट कार्ड को बंद करने का फैसला कर रहे हैं तो इसे सोच समझकर करें. इसका सही तरीका है कि आप इसे बैंक से सीधेतौर पर बंद करवाएं. ना कि खुद ही स्तेमाल करना बंद कर दें या क्लोजिंग करवा दें. इसके अलावा समझ के साथ इस्तेमाल करना भी अच्छा तरीका है.