LIVE: आज मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, किसकी होगी जीत? यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट 

(Source: Matrize | *Exit polls are projections; official results on May 4, 2026)
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: आज मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, किसकी होगी जीत? यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Live Score: यहां आपको मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.
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आईपीएल 2026 के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जीत हासिल कर मुंबई खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी तरफ हैदराबाद भी अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहेगी.
मुंबई ने 7 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 में ही जीत मिली है. टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायादन पर है. ऐसे में आज हैदराबाद के खिलाफ जीता हासिल कर मुंबई खुद को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखने की कोशिश करेगी. अगर मुंबई मैच गंवा देती है, तो उनके लिए प्लेऑफ की राह कठिन हो जाएगी.
दूसरी तरफ हैदराबाद ने 8 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 5 में जीत हासिल की है. टीम टेबल में चौथे पायदान पर है. ऐसे में हैदराबाद जीत हासिल खुद की स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी.
मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड
मुंबई और हैदराबाद के बीच 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में मुंबई ने बढ़त हासिल करते हुए 15 में जीत दर्ज की है. बाकी के 10 मैच हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. पिछले सीजन दोनों के बीच 2 मैच खेले गए थ, जिसमें मुंबई ने जीत हासिल की थी.
मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर, कृष भगत, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, राज बावा, विल जैक, मयंक रावत, रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, रयान रिकेलटन, रघु शर्मा, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार.
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: सात बजे होगा टॉस
मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले के लिए टॉस 7 बजे होगा. इसके आधे घंटे के बाद यानी 7:30 से मुकाबले की शुरुआत होगी.
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: नमस्कार!
एबीपी न्यूज के हिंदी लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपके मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.
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Source: IOCL