SIP Calculator: ₹1 करोड़ का टारगेट अब दूर नहीं, 10 और 20 साल के लिए अपनाएं ये स्मार्ट प्लान

SIP Calculator: क्या आप भी हर महीने इनवेस्टमेंट करके मोटी रकम अपने भविष्य के लिए जोड़ना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 1 करोड़ रुपये जोड़ना आपके लिए किसी सपने की तरह है? तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बस थोड़े से इनवेस्टमेंट से ही आप इस रकम को भविष्य के लिए जोड़ सकते हैं. ये बातें पढ़कर आपको थोड़ा अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये बिलकुल सही बात है. यहां हम आपको SIP का ऐसा गणित बताएंगे जिसे पढ़कर आपको ये सपना अपने सामने ही नजर आने लगेगा.

SIP से जमा होगी 1 करोड़ तक की रकम

SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान के बारे में तो लगभग हर कोई जानता ही है. इसके जरिए आप हर महीने के हिसाब से एक निश्चित रकम निकालते हैं जो इस इनवेस्टमेंट प्लान में जमा होती है. इस रकम पर हर महीने कुछ ब्याज दर लगती है, जिससे ये पैसा लगातार बढ़ता जाता है. कई सालों में आपके द्वारा जमा की गई रकम और ब्याज दर मिलकर आपके भविष्य के लिए जमा पूंजी बन जाती है. अगर आप भी 10 या 20 साल में 1 करोड़ रुपये तक जोड़ना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बताते हैं इसका तरीका.

20 साल में ऐसे जोड़ें 1 करोड़ रुपये

यदि आप 20 साल में करीब 1 करोड़ रुपये तक जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा गणित समझना होगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप हर महीने 12,000 रुपये की SIP दे रहे हैं. इस पर 11 प्रतिशत का ब्याज आपको मिल रहा है. तब आप 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा जोड़ पाएंगे. आइये बताते हैं इसका गणित:

हर महीने की SIP: 12,000

साल: 20 साल के लिए

रिटर्न: 11%

कुल इनवेस्टमेंट: 28,80,000 रुपये

भविष्य की वैल्यू: करीब 1.04 करोड़ रुपये

इसी तरह से यदि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपये तक जोड़ना है, तो उसके लिए आपको ऊपर बताई गई हर महीने की राशि से दोगुना राशि निकालना होगी, यानी करीब 25 से 30 हजार रुपये तक. हालांकि दोगुना SIP के लिए निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं है. ऐसे में आप जब भी निवेश करें अपने हाल फिलहाल के खर्चों को देखते हुए ही करें. जिससे आपके किसी भी तरह की तंगहाली का सामना भी ना करना पड़े.