Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा का समय कम होगा, वैष्णो देवी जाने वालों को सुविधा होगी।

Jammu Srinagar Train: जम्मू-कश्मीर के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में जम्मू कश्मीर में पर्यटन और सुगम आवागमन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उदेश्य से 30 अप्रैल 2026 को वंदे भारत उद्घाटन विशेष (ट्रेन संख्या 02601) का शुभारंभ किया जा रहा हैं. यह कदम खासतौर पर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

यह आधुनिक 20-कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, जो घाटी के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए श्रीनगर तक का सफर तय करेगी. इस महत्वपूर्ण सेवा की शुरुआत होने से पहले जम्मू से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत का मंगलवार को जम्मू से माता वैष्णोदेवी कटरा तक ट्रायल किया गया.

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समय सारणी और यात्रा की जानकारी

उद्घाटन के दौरान चलने वाले वंदे भारत ट्रेन की समय सारिणी पर बात करें तो, उद्घाटन तोर पर यह स्पेशल ट्रेन (02601) 30 अप्रैल को जम्मू तवी से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन सुबह 11:54 से 11:59 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर रुकेगी और दोपहर 3:05 बजे श्रीनगर पहुंचेगी. 20 कोचों के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपनी कुल दूरी 267 किलोमीटर तय करेगी, यह दूरी अब करीब 5 घंटे में तय की जाएगी.

वंदे भारत की मुख्य विशेषताएं

वंदे भारत की मुख्य विशेषताओं पर बात करें, तो यह ट्रेन वंदे भारत अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है.

गति- 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति

160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति आराम- पूरी तरह से वातानुकूलित 8-कोच वाली ट्रेन, स्वचालित प्लग दरवाजे और एलईडी लाइटिंग

पूरी तरह से वातानुकूलित 8-कोच वाली ट्रेन, स्वचालित प्लग दरवाजे और एलईडी लाइटिंग सुरक्षा- सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और ऊर्जा बचाने वाली पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली

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पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

इस विशेष ट्रेन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उचित सिंघल ने बताया, "स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी. इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली और आरामदायक रोटेटिंग कुर्सियों जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. यह सेवा न केवल यात्रा के समय को कम करेगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी भारी बढ़ावा देगी. यह ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं और कश्मीर घाटी के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु का काम करेगी."