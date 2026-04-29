OPEC देशों के पास दुनिया का कितना तेल रिजर्व, UAE के बाहर होने से कितना पड़ेगा फर्क?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संयुक्त अरब अमीरात 1 मई 2026 से OPEC से बाहर होगा.

UAE के जाने से OPEC का उत्पादन हिस्सा 36% से 32% हो जाएगा.

UAE कोटे की बेड़ियों से आज़ाद होकर उत्पादन बढ़ाएगा.

UAE के फैसले से तेल बाजार में आएगी भारी अस्थिरता.

दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले तेल के बाजार में इन दिनों एक ऐसी हलचल मची है, जिसने बड़े-बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई 2026 से दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल संगठन OPEC से बाहर निकलने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. यह खबर केवल एक देश के अलग होने की नहीं है, बल्कि यह उस संगठन की बुनियाद पर प्रहार है जो पिछले कई दशकों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों और सप्लाई का भाग्य तय करता आया है. यूएई जैसा बड़ा खिलाड़ी जब इस मैदान से बाहर निकलता है, तो इसका असर केवल ओपेक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ता है. आइए समझते हैं कि ओपेक के पास कितनी दौलत है और यूएई के जाने से इस किले में कितनी बड़ी दरार आएगी.

ओपेक देशों के पास तेल का विशाल खजाना

ओपेक यानी 'ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज' का दबदबा इसकी तेल उत्पादन क्षमता से ज्यादा इसके पास मौजूद प्रमाणित तेल भंडार पर टिका है. आंकड़ों की मानें तो दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ओपेक देशों के पास ही है. यह वह खजाना है जिसे जमीन के नीचे से निकाला जाना अभी बाकी है. जब इतने बड़े भंडार पर कुछ चुनिंदा देशों का कब्जा होता है, तो वे मिलकर यह तय करते हैं कि दुनिया को कितना तेल देना है और किस कीमत पर बेचना है. यही कारण है कि ओपेक को वैश्विक ऊर्जा बाजार का सुल्तान कहा जाता है.

यूएई के बाहर निकलने से OPEC में मचेगी खलबली

यूएई का 1 मई 2026 से ओपेक छोड़ने का फैसला इस संगठन की ताकत को सीधा नुकसान पहुंचाएगा. ओपेक का वर्तमान उत्पादन हिस्सा जो करीब 36 प्रतिशत है, वह यूएई के जाते ही गिरकर लगभग 32 प्रतिशत पर आ जाएगा. अगर हम OPEC+ की बात करें, जिसमें रूस जैसे देश भी शामिल हैं, तो वहां भी इसकी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत से घटकर नीचे आ जाएगी. यूएई वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 4 प्रतिशत अकेले उत्पादन करता है. यह 4 प्रतिशत सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन तेल की मांग और आपूर्ति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के लिए यह काफी बड़ी संख्या है.

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स्पेयर कैपेसिटी का वो पावरफुल हथियार

ओपेक की असली ताकत केवल उसके वर्तमान उत्पादन में नहीं, बल्कि उसकी स्पेयर कैपेसिटी में होती है. स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है वह अतिरिक्त तेल जो जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके. सऊदी अरब के बाद यूएई ही वह देश है जिसके पास सबसे ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है. जब भी बाजार में तेल की कमी होती है या कीमतें बहुत ज्यादा उछलती हैं, तो ओपेक इसी स्पेयर कैपेसिटी का इस्तेमाल करके कीमतों को काबू करता था. अब जब यूएई बाहर हो जाएगा, तो ओपेक के पास कीमतों को नियंत्रित करने वाला यह पावरफुल हथियार काफी कमजोर हो जाएगा.

कोटे की बेड़ियों से आजाद होगा यूएई

अभी तक ओपेक का सदस्य होने के नाते यूएई को कोटा सिस्टम का पालन करना पड़ता था. इसका मतलब है कि वह अपनी मर्जी से तेल नहीं निकाल सकता था, बल्कि संगठन द्वारा तय की गई सीमा में ही उत्पादन करना होता था. बाहर निकलने के बाद यूएई अब इन कोटे की बेड़ियों से पूरी तरह आजाद हो जाएगा. यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रति दिन (50 लाख बैरल) तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है. स्वतंत्र होने के बाद यूएई अपनी पूरी ताकत से तेल निकाल सकेगा और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा, जिससे बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है.

बाजार के प्रभुत्व और कीमतों पर गहरा असर

यूएई के जाने से ओपेक प्लस का बाजार पर जो 50-52 प्रतिशत का एकाधिकार था, उसमें भारी कमी आएगी. जब संगठन का हिस्सा बाजार में छोटा होता जाता है, तो उसकी बात मानने के लिए गैर-सदस्य देश मजबूर नहीं होते. इससे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखने को मिल सकती है. यूएई अब रूस या अमेरिका की तरह स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियां बनाएगा. इससे तेल उत्पादक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और संभव है कि आने वाले समय में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अब संगठन का सामूहिक नियंत्रण ढीला पड़ चुका है.

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