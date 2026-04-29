Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Find My Device खोए फोन को ढूंढने में मदद करता है।

फोन ट्रैक करने के लिए Google अकाउंट, इंटरनेट, लोकेशन चाहिए।

मैप पर फोन की लोकेशन देखें, साइलेंट मोड में भी रिंग बजाएं।

फोन लॉक करें या डेटा डिलीट कर निजी जानकारी सुरक्षित रखें।

Find My Device: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हमारी पहचान, काम और निजी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो घबराहट होना स्वाभाविक है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप अपने खोए हुए फोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं. Find My Device ऐसा ही एक खास फीचर है जो इस मुश्किल समय में आपकी मदद करता है.

Find My Device क्या है और कैसे काम करता है?

Google का Find My Device एक ऐसा टूल है जो आपके स्मार्टफोन की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है. यह फीचर आपके फोन के GPS, इंटरनेट और Google अकाउंट की मदद से काम करता है. जैसे ही आपका फोन ऑनलाइन होता है आप उसकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं.

फोन ढूंढने के लिए क्या होना जरूरी है?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं. सबसे पहले, आपके फोन में Google अकाउंट लॉगिन होना चाहिए. इसके अलावा फोन का इंटरनेट और लोकेशन ऑन होना जरूरी है. अगर ये चीजें एक्टिव हैं तो फोन ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है.

खोए हुए फोन को ऐसे करें ट्रैक

अगर आपका फोन खो गया है तो सबसे पहले किसी दूसरे डिवाइस से Find My Device वेबसाइट या ऐप खोलें. इसके बाद अपने Google अकाउंट से लॉगिन करें. लॉगिन करते ही आपको मैप पर अपने फोन की लोकेशन दिखाई देने लगेगी. आप चाहें तो फोन में तेज आवाज में रिंग भी बजा सकते हैं जिससे आसपास होने पर उसे ढूंढना आसान हो जाता है. खास बात यह है कि यह रिंग साइलेंट मोड में भी बजती है.

डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

अगर आपको लगता है कि फोन वापस मिलना मुश्किल है तो आप इस फीचर की मदद से अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं. इससे कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा तक पहुंच नहीं पाएगा. जरूरत पड़ने पर आप अपने फोन का पूरा डेटा भी रिमोटली डिलीट कर सकते हैं जिससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे.

किन बातों का रखें ध्यान?

Find My Device तभी काम करता है जब फोन ऑन हो और इंटरनेट से जुड़ा हो. अगर फोन स्विच ऑफ है तो आखिरी लोकेशन दिखाई देती है. इसलिए हमेशा फोन में लोकेशन और इंटरनेट ऑन रखना बेहतर होता है. इसके अलावा, अपने Google अकाउंट का पासवर्ड सुरक्षित रखें और टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके.

यह भी पढ़ें:

खतरे की घंटी! इन यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया हाई सिक्योरिटी अलर्ट, जानिए क्या है वजह