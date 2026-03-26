Indian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

Indian Army Free Travel In Train: देश की रक्षा में जान की बाज़ी लगाने वाले वीर जवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को खास सम्मान देते हुए रेल सफर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब सेना, नौसेना और वायुसेना के गैलेंट्री अवॉर्ड पाने वाले वीरों को 2AC में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यह कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं. बल्कि उन जांबाजों के प्रति सम्मान है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया. जान लीजिए किन-किन जवानों को मिलेगा रेलेव की इस सुविधा का फायदा.

रेलवे का जवानों को बड़ा तोहफा

भारतीय सरकार ने वीरता पुरस्कार पाने वाले जवानों के लिए रेल यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब ऐसे सम्मानित सैनिकों को भारतीय रेलवे की प्रीमियम क्लास में आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी. यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि उनके योगदान को सम्मान देने का तरीका है. खास बात यह है कि यह लाभ अकेले तक के लिए ही नहीं रखा गया है.

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2AC और AC Chair Car में फ्री सफर.

आजीवन सुविधा यानी जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक सहयोगी (Companion) को साथ यात्रा की परमिशन.

यह फैसला बताता है कि सरकार देश की सुरक्षा में तैनाक जवानों की बहादुरी के लिए सिर्फ मेडल ही नहीं देती है. बल्कि सुविधाओं के जरिए भी सम्मान दिखा रही है.

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किन्हें मिलेगा इसका लाभ?

इस फैसले का दायरा सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है. बल्कि उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है. यानी सरकार यह सम्मान देश के वीर जवानों के परिवार तक पहुंचा रही है.

इन जवानों के परिवारों मिलेगा इसका फायदा:

सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरता पदक विजेता अधिकारी और जवान.

शहीद या दिवंगत विजेताओं के जीवनसाथी, पुनर्विवाह तक पात्र.

अविवाहित मरणोपरांत सम्मानित जवानों के माता-पिता.

परिवार को भी सम्मान और सुविधा का सीधा लाभ.

यह कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं. बल्कि उन परिवारों के प्रति सम्मान है जिन्होंने देश के लिए अपना सबसे कीमती हिस्सा दिया है.

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