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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

Indian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

Indian Army Free Travel In Train: सरकार ने वीरता पुरस्कार पाने वाले देश के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है. अब उन्हें 2AC में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 02:17 PM (IST)
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Indian Army Free Travel In Train: देश की रक्षा में जान की बाज़ी लगाने वाले वीर जवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को खास सम्मान देते हुए रेल सफर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब सेना, नौसेना और वायुसेना के गैलेंट्री अवॉर्ड पाने वाले वीरों को 2AC में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यह कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं. बल्कि उन जांबाजों के प्रति सम्मान है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया. जान लीजिए किन-किन जवानों को मिलेगा रेलेव की इस सुविधा का फायदा.

रेलवे का जवानों को बड़ा तोहफा

भारतीय सरकार ने वीरता पुरस्कार पाने वाले जवानों के लिए रेल यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब ऐसे सम्मानित सैनिकों को भारतीय रेलवे की प्रीमियम क्लास में आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी. यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि उनके योगदान को सम्मान देने का तरीका है. खास बात यह है कि यह लाभ अकेले तक के लिए ही नहीं रखा गया है. 

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  • 2AC और AC Chair Car में फ्री सफर.
  • आजीवन सुविधा यानी जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • एक सहयोगी (Companion) को साथ यात्रा की परमिशन.

यह फैसला बताता है कि सरकार देश की सुरक्षा में तैनाक जवानों की बहादुरी के लिए सिर्फ मेडल ही नहीं देती है. बल्कि सुविधाओं के जरिए भी सम्मान दिखा रही है.

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किन्हें मिलेगा इसका लाभ?

इस फैसले का दायरा सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है. बल्कि उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है. यानी सरकार यह सम्मान देश के वीर जवानों के परिवार तक पहुंचा रही है.

इन जवानों के परिवारों मिलेगा इसका फायदा:

  • सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरता पदक विजेता अधिकारी और जवान.
  • शहीद या दिवंगत विजेताओं के जीवनसाथी, पुनर्विवाह तक पात्र.
  • अविवाहित मरणोपरांत सम्मानित जवानों के माता-पिता.
  • परिवार को भी सम्मान और सुविधा का सीधा लाभ.

यह कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं. बल्कि उन परिवारों के प्रति सम्मान है जिन्होंने देश के लिए अपना सबसे कीमती हिस्सा दिया है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
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