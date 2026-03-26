आपके इलाके में PNG कनेक्शन है या नहीं, ऐसे पता कर लीजिए वरना नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेना होगा. जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है और वहां रहने वाले लोग पीएनजी कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनकी एलपीजी सिलेंडर सप्लाई बंद कर दी जाएगी.

केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला गैस नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने और ऊर्जा सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि उनके एरिया में पीएनजी कनेक्शन है या नहीं कैसे चेक करें. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन है या नहीं आप कैसे पता लगा सकते हैं.

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कैसे चेक करें आपके इलाके में पीएनजी है या नहीं?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं तो इसके लिए अपने शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद वहां अपना पिन कोड और एरिया डिटेल डालें.

इसके बाद अगर आपका इलाका अवेलेबल दिखता है तो आप पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वहीं जानकारी न मिलने पर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर भी आप काॅन्टेक्ट कर सकते हैं.

आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड और कई शहरों में GAIL गैस जैसी कंपनियां पीएनजी सेवाएं दे रही है.

इनके पोर्टल या ऐप के जरिए भी आप इन अपने इलाकों की स्थिति जांच सकते है.

24 घंटे मिलेगी PNG सप्लाई

सरकार के अनुसार, पीएनजी पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुक करने या खत्म होने की चिंता नहीं रहती है. वहीं पीएनजी से लगातार सप्लाई मिलती रहती है और शहरी इलाकों में इसे ज्यादा सुविधाजनक ऑप्शन माना जा रहा है. ऐसे में जब ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन अपनाएंगे तो एलपीजी की सप्लाई उन इलाकों में सही तरीके से पहुंच पाएगी, जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

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