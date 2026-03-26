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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके इलाके में PNG कनेक्शन है या नहीं, ऐसे पता कर लीजिए वरना नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

आपके इलाके में PNG कनेक्शन है या नहीं, ऐसे पता कर लीजिए वरना नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

नए नियमों के अनुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वहां सूचना मिलने के बाद 3 महीने के अंदर कनेक्शन लेना जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस एड्रेस पर एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Mar 2026 03:24 PM (IST)
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एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेना होगा. जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है और वहां रहने वाले लोग पीएनजी कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनकी एलपीजी सिलेंडर सप्लाई बंद कर दी जाएगी.

केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला गैस नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने और ऊर्जा सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि उनके एरिया में पीएनजी कनेक्शन है या नहीं कैसे चेक करें. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन है या नहीं आप कैसे पता लगा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-शहर में पहले मिलेगा LPG गैस सिलेंडर या गांव में, जान लें क्या कहते हैं नियम?

कैसे चेक करें आपके इलाके में पीएनजी है या नहीं?

  • अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं तो इसके लिए अपने शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद वहां अपना पिन कोड और एरिया डिटेल डालें. 
  • इसके बाद अगर आपका इलाका अवेलेबल दिखता है तो आप पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • वहीं जानकारी न मिलने पर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर भी आप काॅन्टेक्ट कर सकते हैं. 
  • आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड और कई शहरों में GAIL गैस जैसी कंपनियां पीएनजी सेवाएं दे रही है.
  • इनके पोर्टल या ऐप के जरिए भी आप इन अपने इलाकों की स्थिति जांच सकते है.

24 घंटे मिलेगी PNG सप्लाई

सरकार के अनुसार, पीएनजी पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुक करने या खत्म होने की चिंता नहीं रहती है. वहीं पीएनजी से लगातार सप्लाई मिलती रहती है और शहरी इलाकों में इसे ज्यादा सुविधाजनक ऑप्शन माना जा रहा है. ऐसे में जब ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन अपनाएंगे तो एलपीजी की सप्लाई उन इलाकों में सही तरीके से पहुंच पाएगी, जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है. 

ये भी पढ़ें-PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?

 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Mar 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
PNG Connection How To Check PNG Availability LPG Connection New Rules
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