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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'

ईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'

Omar Abdullah on Iran War: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मध्यस्था पर कहा कि अगर इससे जंग रुक जाएगी तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 05:21 PM (IST)
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ईरान युद्ध में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता पर सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कोई रोल अदा करे जिससे कि जंग खत्म हो तो आपको और मुझे इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए. अगर पाकिस्तान के ईरान और इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां जाकर इन लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, अगर इनकी बातचीत के जरिए जंग रुकेगी तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए.

सर्वदलीय बैठक में उठा पाकिस्तान की मध्यस्थता का मुद्दा

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी पाकिस्तान की मध्यस्थता का मुद्दा उठा. सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल देश' नहीं हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क मध्यस्थता कर रहा है और भारत इसमें शामिल नहीं है. 

एलजीपी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल पर क्या बोले?

एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जब हुकूमत की तरफ से कोई बात होती है, उसको कोई नहीं सुनता. लेकिन अफवाहों पर सब लोग यकीन करते हैं. मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली. उसमें ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है. चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या एलजीपी हो. दो-चार दिन के अंदर सूरत-ए-हाल बदली नहीं है."

सीएम ने आगे कहा, "केंद्र सरकार ने भी हालात का जायजा लिया है. कहीं पर भी इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी है. इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो सोशल मीडिया के अफवाहों की बुनियाद पर पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा. नहीं तो मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा. जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता. क्योंकि अफवाहों की बुनियाद पर आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाए रखोगे तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 26 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Breaking News Abp News ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
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