आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने हाल ही में बिग स्क्रीन पर कमबैक किया. वो वीर दास की हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस में नजर आए. अब वो ओटीटी प्रोजेक्ट में दिखेंगे. ओटीटी प्रोजेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन में है. हाल ही में इमरान ने रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा और यहां उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए.

गुस्सैल किरदारों पर इमरान ने किया रिएक्ट

एक फैन ने इमरा से कहा- प्लीज आप वो माचो रोल्स न करें जो आजकल काफी ट्रेंड में हैं. IGBTQ ड्रामा में रोल करने को लेकर क्या ख्याल है? तो इस पर इमरान ने कहा- हां, मैं लंबे बाल, गुस्सैल आदमी जो खून में लथपथ हो वाले रोल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं. मुझे लगता है कि उस जॉनर का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरह से किया गया है.

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by u/ImranKhanAMA from discussion

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इमरान ने वैसे तो अपने कमेंट में रणवीर सिंह या रणबीर कपूर का नाम नहीं लिया है. लेकिन रणबीर ने एनिमल में और रणवीर ने धुरंधर जैसी फिल्मों में गुस्सैल और खून से लथपथ वाले किरदार निभाए हैं. इसी कारण से सोशल मीडिया पर यूजर्स बोल रहे हैं कि इमरान ने रणवीर-रणबीर पर तंज कसा है. एक यूजर ने लिखा- रणवीर-रणबीर पर तंज कसा है.

इमरान खान की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. वो फिल्म कयामत से कयामत तक, जो जीता वो ही सिकंदर में दिखे थे. इसके बाद 2008 में उन्होंने लीड हीरो के तौर पर डेब्यू किया. वो फिल्म 'जाने तू या जाने ना' में नजर आए थे.

वो किडनैप, लक, झूठा ही सही, ब्रेक के बाद, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बॉम्बे टॉकीज, गोरी तेरे प्यार में, कट्टी बट्टी. वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा जैसी फिल्मों में दिखें. पिछली बार वो 2015 में कट्टी बट्टी में दिखे थे. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.