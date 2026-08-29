Train Cancelled: 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें लिस्ट

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Train Cancelled: अगर आप भी रोजाना काम पर जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार रेलवे को किसी कारणवश रोजाना चलने वाली ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है. ऐसे में जो रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें इन बदलाव के बारे में पता होना चाहिए.

अगर आप फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं तो जान लें, स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण आने वाले दिनों में लोकल और ईएमयू ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. निर्माण कार्य के चलते स्टेशन की लाइन नंबर 4 और 5 पर डेढ़ महीने तक काम चलेगा. इसलिए कौन-कौन सी ट्रेन कब रद्द रहेगी, इसकी जानकारी होना जरूरी है.

इन ट्रेनों को किया गया है रद्द

ट्रेन नंबर 64057 पलवल-गाजियाबाद - 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64052 गाजियाबाद-पलवल- 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64076 नई दिल्ली-पलवल ईएमयू- 1 सितंबर और 15 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 64078 नई दिल्ली-पलवल- 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64071 बल्लभगढ़-शाहदरा-1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64013 पलवल-शाहदरा - 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64908 शाहदरा-बल्लभगढ़- 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64015 पलवल-शाहदरा- 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 64012 शाहदरा-पलवल- 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द

ध्यान रहें- स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया जाएगा.

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यात्रियों पर पडे़गा असर

अगर आप इन ट्रेनों से रोजाना सफर करते हैं तो आपको ट्रेन रद्द होने की वजह से परेशानी हो सकती है.

ट्रेन रद्द होने की वजह से अब आपको कुछ दिन दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.

खासकर ऐसे यात्री जो रोजाना इन ट्रेन से ऑफिस या कॉलेज जाते हैं.

इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले ही ट्रेन का स्टेटस चेक करना चाहिए.

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