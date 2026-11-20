सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में बदलाव को लेकर मेघालय से एक अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने छठे राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और नौकरी से जुड़ी शर्तों की समीक्षा करेगा. इसकी सिफारिशों से आने वाले समय में कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है. हालांकि, अभी वेतन बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ है.

मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आयोग की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीपी वाहलांग को सौंपी गई है. साथ ही आयोग को अपनी रिपोर्ट और सुझाव देने के लिए आठ महीने का समय दिया गया है.

कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मिलेगा मौका

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार ने कर्मचारियों की मांगों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है. यानी अब आयोग के सामने सरकारी कर्मचारी अपनी परेशानियां और सुझाव रख सकेंगे. इसके लिए कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सीधे बातचीत का मौका दिया जाएगा.

सरकार ने आयोग के कामकाज से जुड़े नियमों में जरूरत के मुताबिक बदलाव करने का ऑप्शन भी खुला रखा है, ताकि कर्मचारियों से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों पर विचार किया जा सके. हालांकि, अभी आयोग की सिफारिशें आना बाकी हैं.

मेघालय पुलिस में 2 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी

कैबिनेट ने मेघालय पुलिस में भर्ती के नियमों में बदलाव और सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड (CRB) के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है. अब भर्ती बोर्ड में ईस्टर्न और वेस्टर्न रेंज के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा. इस पहल का खास मकसद भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा आसान और बेहतर बनाना है.

इस नई गाइडलाइंस में आवेदन शुल्क, शारीरिक परीक्षा और परीक्षा केंद्रों से जुड़े नियम भी शामिल किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी. अब करीब 2,000 और पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है.

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