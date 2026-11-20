IRDAI यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने ग्राहकों के हितों में एक बड़ा फैसला किया है. जिसके बाद अब बीमा कंपनियां क्लेम से जुड़ी जानकारी ग्राहकों से छुपा नहीं पाएंगी. साथ ही साथ ग्राहकों को बार-बार परेशान भी नहीं कर पाएंगी. दरअसल IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए नया कदम उठाने जा रही है.

IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अगले करीब 10 दिनों में दो विशेष वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे. इनमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इनका मुख्य उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.

मोबाइल पर देख पाएंगे क्लेम स्टेटस

पहला वर्किंग ग्रुप इस बात पर काम करेगा कि ग्राहक अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की स्थिति की जानकारी रियल टाइम में देख सकें. इसके साथ ही इसमें हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट की मंजूरी, या कितनी राशि इसके लिए दी जा रही है ये भी देखा जा सकेगा. तो वहीं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की प्रक्रिया और क्लेम का भुगतान कब और कितने समय में होगा, इस जानकारी को भी ट्रैक किया जा सकता है. इसके लिए मरीज या परिवार को बीमा कंपनियों के अब चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे.

क्लेम सेटलमेंट के बारे में मिलेगी सही जानकारी

इस नई सुविधा के बाद क्लेम सेटलमेंट के बारे में सही जानकारी सामने आ पाएगी. अभी बीमा कंपनियां अक्सर अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताती हैं. जैसे कि कंपनी ने उसने 99% क्लेम सेटल कर दिए. लेकिन IRDAI के चेयरमैन का कहना है कि सिर्फ क्लेम की संख्या बताने से पूरी सच्चाई सामने नहीं आती. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अस्पताल के इलाज के लिए 5 लाख रुपये का क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने केवल 3 लाख रुपये दिए.

कंपनी इसे सेटल किया गया क्लेम बता सकती है, लेकिन ग्राहक को पूरे 5 लाख रुपये नहीं मिले. इसलिए अब इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि बीमा कंपनी ने ग्राहक के दावे की कितनी रकम वास्तव में चुकाई है.

दूसरा ग्रुप किन सुविधाओं के लिए?

IRDAI दूसरा वर्किंग ग्रुप बीमा कंपनियों के प्रदर्शन और शिकायतों के समाधान के लिए एक समान नियम बनाने पर काम करेगा. इसमें ये भी तय किया जाएगा कि क्लेम पूरी तरह या आंशिक रूप से रिजेक्ट करने पर क्या वजह होगी और उसे ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाएगा. जिससे कि ग्राहक समझ सकें कि उनका क्लेम क्यों खारिज किया गया और अलग-अलग बीमा कंपनियों के कामकाज की तुलना भी की जा सकेगी.

बार-बार दस्तावेजों की नहीं होगी जरूरत

इस नई सुविधा के बाद अब ग्राहकों को बार- बार क्लेम के दौरान दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ताकि क्लेम मिलने में देरी ना हो और मरीज के परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है. IRDAI चाहती है कि बीमा कंपनियां शुरुआत में ही बता दें कि क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं. इससे बार-बार कागजात जमा करने की जरूरत कम होगी और क्लेम प्रक्रिया तेज हो सकेगी.

इसके अलावा IRDAI स्वास्थ्य बीमा में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी ABHA को एक सामान्य पहचान के रूप में इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है. इससे किसी व्यक्ति की हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से ट्रैक करने में मदद मिल सकती है. तो वहीं इसके साथ ही ग्राहक अब आसानी से घर बैठे पॉलिसी खरीदते समय पहले ही कीमत और सुविधाओं के बारे में जान सकेंगे.

ये भी पढ़ें: इस राज्य में छठे वेतन आयोग को मिली मंजूरी, सैलरी-भत्तों पर बड़ा फैसला