दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में GRAP के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है. खास तौर पर उन गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है, जिन्हें मौजूदा नियमों के तहत राजधानी में प्रवेश की इजाजत नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उत्तरी रेंज ने 8 नवंबर से 19 नवंबर 2026 के बीच 12 दिनों तक अलग-अलग बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया.

इस दौरान कुल 41 हजार 986 ऐसी गाड़ियों की जांच की गई, जो तय नियमों के तहत दिल्ली में आने के लिए अधिकृत नहीं थीं. इनमें से 4 हजार 272 गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया और बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया गया.

246 गाड़ियों के काटे गए चालान

ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ गाड़ियों को वापस ही नहीं भेजा गया, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई. 8 से 19 नवंबर के बीच कुल 246 गाड़ियों के चालान काटे गए. यह अभियान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों और GRAP के तहत लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है. पुलिस का मकसद ऐसी गाड़ियों को राजधानी में दाखिल होने से रोकना है, जिनकी एंट्री पर मौजूदा नियमों के तहत रोक लगाई गई है.

नरेला और अमन विहार के बॉर्डर पर विशेष निगरानी

उत्तरी रेंज के DCP ट्रैफिक डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर नरेला और अमन विहार ट्रैफिक सर्किल के तहत आने वाले अलग-अलग बॉर्डर पर विशेष चेकिंग की जा रही है. इन जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं. पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार सतर्क रहें और प्रतिबंधित गाड़ियों को किसी भी हालत में नियमों के खिलाफ दिल्ली में प्रवेश न करने दें.

नियम तोड़ने वालों पर नहीं बरती जाएगी ढिलाई

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, बॉर्डर पर तैनात सभी जवानों को GRAP और CAQM के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि नियम लागू करने में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. पुलिस का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने और साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पर निगरानी जारी रहेगी. आने वाले दिनों में भी प्रतिबंधित गाड़ियों की पहचान कर उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा.

गाड़ियों पर जाति का नाम, चिन्ह और नारे लगाने पर पूरी तरह लगी रोक