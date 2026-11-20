अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी सैलरी अपनी सैलरी से PF जमा करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद इस पैसे का इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है. इसके तहत कर्मचारी अपनी जमा रकम एक साथ निकालने के बजाय 20 साल तक किस्तों में ले सकेंगे. इस दौरान खाते में बची रकम पर भी ब्याज भी मिलता रहेगा.

यह फैसला 19 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में लिया गया. इसके साथ ही मौजूदा सदस्यों के लिए आंशिक निकासी की सीमा भी PF बैलेंस के 75% से बढ़ाकर 90% कर दी गई है.

क्या है EPFO का नया SWP प्लान?

SWP के तहत कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, तीन महीने, छह महीने या साल में एक बार PF का पैसा निकाल सकेंगे. बाकी रकम EPF खाते में जमा रहेगी और उस पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा. इसमें तीन ऑप्शन होंगे.

पात्र रकम को किस्तों में निकालना.

कुछ पैसा एक साथ और बाकी किस्तों में लेना.

सिर्फ ब्याज निकालना और मूल रकम खाते में रहने देना.

बड़ी बात यह है कि कर्मचारी चाहें तो बीच में ही इस योजना को बंद करके बची हुई रकम निकाल सकते हैं. EPFO के अनुमान के मुताबिक, 55 साल से ज्यादा उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्यों को इसका फायदा मिल सकता है.

कब से लागू हो सकती है यह सुविधा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SWP को करीब दो महीने में लागू किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, इसके लिए मंजूर प्रस्तावों को श्रम मंत्रालय की ओर से EPF स्कीम, 2026 में शामिल करना होगा. इसके बाद कानूनी जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

बेरोजगारी के बाद PF निकालने के नियम भी बदले

CBT ने बेरोजगारी के बाद पूरा PF निकालने के लिए इंतजार की अवधि को भी घटाने का फैसला किया है. अक्टूबर 2025 में इसे दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था. अब फिर से दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद फाइनल PF सेटलमेंट का दावा कर सकेंगे. हालांकि, फाइनल पेंशन निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि बरकरार रहेगी.

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