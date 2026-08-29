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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर 10 में से 1 गाड़ी बिना FASTag के पार, दिल्ली का ये वाला Toll Plaza टॉप पर

हर 10 में से 1 गाड़ी बिना FASTag के पार, दिल्ली का ये वाला Toll Plaza टॉप पर

कई टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल का भुगतान करना आसान हो गया है, लेकिन फास्टैग में समस्या होने पर e-Notice आ सकता है. NHAI के आंकड़ों में दिल्ली का एक टोल प्लाजा सबसे आगे रहा है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Aug 2026 12:40 PM (IST)
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अगर अक्सर आपका भी आना-जाना टोल प्लाजा से होता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कई बार टोल प्लाजा पर किसी वाहन के FASTag में दिक्कत की वजह से दूसरे वाहनों को भी काफी इंतजार करना पड़ता है. इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लग जाती हैं और वाहन चालकों का काफी समय बर्बाद होता है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए NHAI ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी (MLFF) सिस्टम की शुरुआत की है. इसकी मदद से वाहन बिना बैरियर पर रुक टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं. हालांकि, अगर किसी कारणवश FASTag से टोल का भुगतान नहीं होता है, तो वाहन चालक को e-Notice भेजा जाता है. हैरानी की बात तो यह है कि NHAI के आकंड़ों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं. जिनमें दिल्ली के एक टोल प्लाजा का नाम सबसे ऊपर है. 

MLFF सिस्टम होता क्या है?

अगर इस सिस्टम की बात करें तो कई टोल प्लाजा पर गेट या बूथ नहीं होते हैं और वाहन चालक बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे टोल प्लाजा पर सेंसर और कैमरे लगे होते हैं, जो बिना गाड़ी रोके भी FASTag या नंबर प्लेट से ही टोल का भुगतान कर लेते हैं. ये सिस्टम मई 2026 में शुरू किया गया था. 

हां, लेकिन जिस वाहन के फास्टैग या नंबर प्लेट से किसी कारणवश टोल टैक्स नहीं कटता है तो उन्हें e-Notice भेजा जाता है. अभी MLFF सिस्टम सभी टोल प्लाजा पर शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली का कौन सा टोल प्लाजा है, जहां से टोल भुगतान न होने के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं. 

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इस टोल प्लाजा से सबसे ज्यादा e-Notice जारी हुए

आकंड़ों के मुताबिक, दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा से सबसे ज्यादा e-Notice जारी किए गए. अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4.54 लाख वाहनों को नोटिस भेजा गया है. 

भुगतान से जुड़ी गड़बड़ी भी आई सामने

बता दें कि MLFF टोल प्लाजा में गुजरात के चोर्यासी में टोल भुगतान से जुड़ी गड़बड़ी भी सामने आई हैं. आंकड़ों की बात करें, तो यहां यह दर 11.97 प्रतिशत दर्ज की गई. 

FASTag में हो रही दिक्कत को करें ठीक

अगर आपके भी फास्टैग से टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास e-Notice भेजा जा रहा है तो फास्टैग से जुड़ी इन दिक्कतों को चेक करें और जल्द से जल्द इसे ठीक करवाएं.

  • अगर फास्टैग में कोई तकनीकी दिक्कत हो रही हो.
  • फास्टैग अगर इनएक्टिव हो.
  • अगर फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न हो.

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कहीं आपके पास तो नहीं आया है e-Notice?

  • सबसे पहले NHAI e-Notice पोर्टल पर जाए.
  • इसके बाद अपना Vehicle Registration Number डाले.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उससे वेरिफाई करें.
  • फिर लॉगिन करें और अपनी गाड़ी से जुड़े पेंडिंग e-Notice को देखें.
  • आमतौर पर e-Notice जारी होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आता है.
  • अगर नोटिस आया है तो आपको नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर ही भुगतान करना होगा.
  • अगर आप इसके बाद करते हैं तो आपको दोगुना चार्ज भी देना पड़ सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
NHAI Utility News Mundka Toll Plaza
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