हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीChhath 2025: बिहार की बसों में भयंकर भीड़ और किराया तीन गुना, फर्श पर बैठकर सफर कर रहे यात्री

Chhath 2025: बिहार की बसों में भयंकर भीड़ और किराया तीन गुना, फर्श पर बैठकर सफर कर रहे यात्री

आनंद विहार बस अड्डे पर बुधवार सुबह से ही यात्रियों का रेला नजर आया. छठ के मद्देनजर बिहार के पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे शहरों के लिए बसें चल रही हैं, लेकिन हर बस में सीटें पहले से बुक हैं.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

छठ पूजा का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली से बिहार जाने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. रेलवे के स्पेशल ट्रेनों के तमाम दावों के बावजूद टिकट नहीं मिल रहा है. वहीं, बसों की हालत तो हद से ज्यादा खराब है. आनंद विहार से लेकर कश्मीरी गेट बस अड्डे तक हर तरफ बसें खचाखच भरी हुई हैं. सभी बसों में भयंकर भीड़ है और इसका फायदा उठाकर किराया दो-तीन गुना वसूला जा रहा है. इसके बाद भी लोगों को बस के फर्श पर बैठकर सफर करना पड़ रहा है. 

22 अक्टूबर को ऐसा रहा रहा

आनंद विहार बस अड्डे पर बुधवार (22 अक्टूबर) सुबह से ही यात्रियों का रेला नजर आया. छठ के मद्देनजर बिहार के पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे शहरों के लिए बसें चल रही हैं, लेकिन हर बस में सीटें पहले से बुक हैं. इसके बावजूद लोग किसी तरह बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं. एक यात्री ने बताया, 'भाई, ट्रेन में तो तत्काल भी नहीं मिला. अब बस से ही जाना पड़ेगा, चाहे फर्श पर बैठकर ही क्यों न जाएं. छठ है, घर जाना तो बनता है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि बस के दरवाजे पर लोग लटक रहे हैं. कंडक्टर बार-बार मना करता है और दूसरी बस में आने के लिए कहता है, लेकिन बाकी बसों का भी ऐसा ही हाल है. 

तीन गुना तक वसूला जा रहा किराया

बसों के किराए की बात करें तो नॉर्मल दिनों में दिल्ली से पटना तक की एक सीट का किराया 800 से 1000 रुपये होता है. अब छठ के समय में एक सीट का किराया 2000 से 2500 रुपये तक वसूला जा रहा है. स्लीपर बसों में तो किराया अब 4000 रुपये तक हो गया है. प्राइवेट बस ऑपरेटर मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं. कोई बिल या टिकट नहीं देता, बस साफ-साफ कह दिया जाता है कि पैसे दो और बस में चढ़ जाओ. एक बस में कंडक्टर ने बताया कि डबल से ट्रिपल किराया इसलिए वसूला जा रहा है, क्योंकि बिहार से दिल्ली के लिए पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं. खाली बस लानी पड़ती है तो नुकसान कौन भरेगा?

बेहद दर्दनाक हैं ऐसे दृश्य

कई बसों में हालात हद से ज्यादा खराब हैं. दिल्ली से पटना जा रही एक बस में तीन महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ फर्श पर बैठी दिखीं. उन्होंने बताया कि उन्हें सीट का वादा करके बस में चढ़ाया गया, लेकिन रास्ते में फर्श पर बैठा दिया गया. एक महिला ने रोते हुए बताया कि हम तीनों से 4500 रुपये लिए गए. कंडक्टर ने कहा था कि सीट मिलेगी, लेकिन बस चलते ही फर्श पर धकेल दिया. बच्चे रो रहे हैं, लेकिन खड़े होने की भी जगह नहीं है. लोग भेड़-बकरियों की तरह सफर कर रहे हैं. जब कंडक्टर से पूछा गया तो उसका जवाब था कि आगे सीट खाली हो जाएगी, तब दे देंगे. 

खुलेआम डबल किराया ले रहे प्राइवेट बस वाले

आनंद विहार से चलने वाली एक प्राइवेट बस का हाल काफी ज्यादा खराब था. निखिल नाम का कंडक्टर खुलेआम कह रहा था कि डबल किराया लेंगे, क्योंकि वापसी खाली होती है. सरकार कुछ नहीं करती तो हम अपना नुकसान कैसे पूरा करें. यात्रियों ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं. पुलिस वाले अड्डे पर खड़े हैं, लेकिन बसों के अंदर नहीं झांकते. 

लोगों ने यूं बयां किया दर्द

एक यात्री बोला, ट्रेन में टिकट ब्लैक हो रही है और अब बसों में भी यही हाल है. छठ के नाम पर लूट मची हुई है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है. एक बुजुर्ग ने बताया कि ट्रेन का टिकट नहीं मिला. बस का किराया भी काफी ज्यादा है और कोई राहत नहीं मिल रही है.

ये भी पढ़ें: बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?

Published at : 22 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Anand Vihar Bus Terminal Utility News Kashmiri Gate Bus Terminal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
जनरल नॉलेज
Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget