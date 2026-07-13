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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCar Insurance: बाढ़ में डूबी कार तो फूटी किस्मत! मानसून में इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाले ध्यान दें, बचेंगे लाखों रुपए

Car Insurance: बाढ़ में डूबी कार तो फूटी किस्मत! मानसून में इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाले ध्यान दें, बचेंगे लाखों रुपए

Car Insurance: बारिश के मौसम में कार को नुकसान होने का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस हर नुकसान को कवर नहीं करता है. इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 11:13 AM (IST)
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  • पानी में डूबी कार का इंजन स्टार्ट न करें, बीमा सूचित करें।

Car Insurance: जुलाई शुरू होते ही देशभर में मूसलाधार बारिश होनी शूरू हो गई है, जिसके कारण जगह-जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है. ऐसे में ऑफिस या अन्य किसी काम पर जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है. खासकर उन्हें जो रोजाना कार से सफर करते हैं, क्योंकि बारिश के समय में कारों को नुकसान हो सकता है. ऐसे में ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कार इंश्योरेस ले रखा है तो कार को किसी प्रकार का नुकसान होता भी है तो उसका सारा खर्च बीमा कंपनी उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है.

कार इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का रखें ध्यान

दरअसल, स्टैंडर्ड पॉलिसी में कई तरह के नुकसान कवर नहीं होते हैं. ऐसे ही समय पर Add-On आपके काम आ सकता है. जानने वाली बात यह है कि अगर कार बारिश के दौरान पानी में फंस जाती है तो जाहिर सी बात है कि कार के इंजन और दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में जब कार का मालिक क्लेम लेने कंपनी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इन खर्चों को कवर नहीं करती है, जिसके बाद कार के मालिक को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं. ऐसे ही समय एड ऑन्स काम आते हैं.

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जीरो डेप्रिसिएशन कवर

  • अगर क्लेम मंजूर होने के बाद भी ग्राहक को खुद पैसे देने पड़े तो इसकी वजह होती है डेप्रिसिएशन यानी समय के साथ पार्ट्स की कीमत में आई कमी.
  • अगर आप सामान्य पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रबर, ग्लास और प्लास्टिक जैसे पार्ट्स के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि डेप्रिसिएशन काटकर पैसे भरे जाते हैं.
  • इस कवर को लेने के बाद रिप्लेस किए गए पार्ट्स के पूरे पैसे बीमा कंपनी देती है.

कंज्यूमेबल्स कवर

  • रिपेयरिंग के समय कई छोटी चीजों को बदला जाता है, लेकिन यह सारा खर्च स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है.
  • कंज्यूमेबल्स कवर इंजन ऑयल, कूलेंट, फिल्टर, नट-बोल्ट, स्क्रू जैसे चीजों पर होने वाले खर्च का भुगतान करता है.

इंजन प्रोटेक्ट कवर

  • इंजन प्रोटेक्ट कवर को बारिश के मौसम के दौरान सबसे जरूरी ए़ड-ऑन कवर माना जाता है.
  • यह सबसे ज्यादा फायदेमंद उन शहरों के लिए होता है, जहां बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है.
  • अगर बारिश का पानी इंजन के अंदर चला जाए और नुकसान हो जाए तो आमतौर पर स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह के नुकसान को कवर नहीं करती है.
  • इस कवर के जरिए गियरबॉक्स, इंजन जैसे महंगे पार्ट्स की मरम्मत या फिर बदलने का खर्च शामिल हो सकता है.

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कार बाढ़ के पानी में डूब जाए तो तुरंत करें ये काम

  • अगर कार पानी में डूब जाती है तो इंजन स्टार्ट करने की गलती न करें. ऐसा करने पर को नुकसान पहुंच सकता है और क्लेम भी खारिज किया जा सकता है.
  • पानी में डूबी कार का वीडियो और फोटो तुरंत लें. गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों की बनाएं.
  • इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें. इस काम में देरी न करें.
  • अगर आप नया इंश्योरेंस लेने या रिन्यू कराने से पहले अलग-अलग कंपनियों के प्लान और एड-ऑन्स की तुलना करें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Car Insurance Utility News Car Insurance Claim Standard Insurance Policy
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