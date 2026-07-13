Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पानी में डूबी कार का इंजन स्टार्ट न करें, बीमा सूचित करें।

Car Insurance: जुलाई शुरू होते ही देशभर में मूसलाधार बारिश होनी शूरू हो गई है, जिसके कारण जगह-जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है. ऐसे में ऑफिस या अन्य किसी काम पर जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है. खासकर उन्हें जो रोजाना कार से सफर करते हैं, क्योंकि बारिश के समय में कारों को नुकसान हो सकता है. ऐसे में ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कार इंश्योरेस ले रखा है तो कार को किसी प्रकार का नुकसान होता भी है तो उसका सारा खर्च बीमा कंपनी उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है.

कार इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का रखें ध्यान

दरअसल, स्टैंडर्ड पॉलिसी में कई तरह के नुकसान कवर नहीं होते हैं. ऐसे ही समय पर Add-On आपके काम आ सकता है. जानने वाली बात यह है कि अगर कार बारिश के दौरान पानी में फंस जाती है तो जाहिर सी बात है कि कार के इंजन और दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में जब कार का मालिक क्लेम लेने कंपनी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इन खर्चों को कवर नहीं करती है, जिसके बाद कार के मालिक को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं. ऐसे ही समय एड ऑन्स काम आते हैं.

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, जुलाई में कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

जीरो डेप्रिसिएशन कवर

अगर क्लेम मंजूर होने के बाद भी ग्राहक को खुद पैसे देने पड़े तो इसकी वजह होती है डेप्रिसिएशन यानी समय के साथ पार्ट्स की कीमत में आई कमी.

अगर आप सामान्य पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रबर, ग्लास और प्लास्टिक जैसे पार्ट्स के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि डेप्रिसिएशन काटकर पैसे भरे जाते हैं.

इस कवर को लेने के बाद रिप्लेस किए गए पार्ट्स के पूरे पैसे बीमा कंपनी देती है.

कंज्यूमेबल्स कवर

रिपेयरिंग के समय कई छोटी चीजों को बदला जाता है, लेकिन यह सारा खर्च स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है.

कंज्यूमेबल्स कवर इंजन ऑयल, कूलेंट, फिल्टर, नट-बोल्ट, स्क्रू जैसे चीजों पर होने वाले खर्च का भुगतान करता है.

इंजन प्रोटेक्ट कवर

इंजन प्रोटेक्ट कवर को बारिश के मौसम के दौरान सबसे जरूरी ए़ड-ऑन कवर माना जाता है.

यह सबसे ज्यादा फायदेमंद उन शहरों के लिए होता है, जहां बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है.

अगर बारिश का पानी इंजन के अंदर चला जाए और नुकसान हो जाए तो आमतौर पर स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह के नुकसान को कवर नहीं करती है.

इस कवर के जरिए गियरबॉक्स, इंजन जैसे महंगे पार्ट्स की मरम्मत या फिर बदलने का खर्च शामिल हो सकता है.

ATM से एक दिन में कितनी बार कैश निकाल सकते हैं? जान लें बैंक के नियम, वरना देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज



कार बाढ़ के पानी में डूब जाए तो तुरंत करें ये काम