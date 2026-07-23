Ration Card: राशन केवल उसी दुकान से मिलेगा, जिसका नाम कार्ड पर है? अनाज लेने वालों को सरकार ने क्या बताया
ONORC Scheme: अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो अब राशन लेने के लिए तय दुकान पर जाना जरूरी नहीं है. आइए जानते हैं, ONORC योजना के तहत देशभर में किसी भी FPS से राशन कैसे मिलेगा.
One Nation One Ration Card: अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप सोचते हैं कि राशन सिर्फ उसी दुकान से मिलेगा जिसका नाम कार्ड पर दर्ज है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह साफ किया है कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के जरिए अब पात्र लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop यानी FPS) से अपना राशन ले सकते हैं.
यानी अब आपको राशन लेने के लिए अपने पुराने राशन डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देश के किसी भी राज्य से अपना राशन हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस सुविधा से जुड़े जरूरी नियम.
क्या है ONORC योजना?
- ONORC के जरिए आप देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं.
- राशन लेने के लिए सिर्फ कार्ड पर दर्ज दुकान पर जाना जरूरी नहीं है.
- आप लाभार्थी अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी अधिकृत FPS का चयन कर सकते हैं.
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सुनी-सुनाई बातों पर नहीं, सही और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) July 15, 2026
ONORC के तहत पात्र लाभार्थी देशभर में किसी भी नज़दीकी राशन की दुकान (FPS) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।#MythVsFact #ONORC #DFPD pic.twitter.com/OctsTSw2Pw
कहीं से भी ले सकते हैं अपना राशन
आप अपनी सुविधा के मुताबिक अब किसी भी सरकारी राशन दुकान से गेहूं, चावल और अन्य पात्र खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप चाहें तो अपने हिस्से का कुछ राशन एक दुकान से और बाकी का हिस्सा दूसरी दुकान से भी ले सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर उनलोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो प्रवासी मजदूरी, पढ़ाई या नौकरी के लिए अपने राज्य से अलग राज्य में रहते हैं. ऐसे में उन्हें राशन लेने के लिए अपने पुराने राशन डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी.
इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
- राशन कार्ड का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है.
- राशन लेते समय e-PoS मशीन पर अंगूठा या आइरिस स्कैन करना होगा.
- प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको निर्धारित कोटा का राशन मिल जाएगा.
कैसे पता करें नजदीकी राशन की दुकान?
- आप अपने आसपास के राशन डीलर या दुकान की जानकारी NFSA Public Dashboard से हासिल कर सकते हैं.
- इसके अलावा ONORC योजना की पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी सरकार के myScheme पोर्टल पर भी मौजूद है.
- जरूरत पड़ने पर स्थानीय राशन डीलर से भी जानकारी ले सकते हैं.
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