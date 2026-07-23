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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Rules: सड़क पर निकलने से पहले जान लें ये नियम, गाड़ी के नंबर प्लेट पर किया ये जुगाड़ पड़ेगा भारी, हो सकती है जेल

Traffic Rules: सड़क पर निकलने से पहले जान लें ये नियम, गाड़ी के नंबर प्लेट पर किया ये जुगाड़ पड़ेगा भारी, हो सकती है जेल

Traffic Rule: अगर आपको लगता है कि हेलमेट न पहनने, रेड लाइट क्रॉस करने पर ही ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो आप गलत हैं. गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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  • फर्जी नंबर प्लेट पर कानूनी कार्रवाई और जेल संभव है।

Traffic Rules: सड़क पर वाहन चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है यह तो लगभग सभी लोग जानते होंगे. रेड लाइट क्रॉस न करना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट लगाना या अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कई लोग ट्रैफिक कैमरों और ऑनलाइन चालान से बचने के लिए अपने वाहन के नंबर प्लेट के साथ तरह-तरह की छेड़छाड़ कर देते है.

उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे चालान से बच जाएंगे. हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है और ऐसा करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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नंबर प्लेट से जुड़े नियम जान लें

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 50 और 51 के मुताबिक, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर साफ अक्षरों में होना चाहिए. साथ ही नंबर प्लेट के फॉन्ट या डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव करना गलत है और नंबर प्लेट को छुपाने की कोशिश भी भूलकर न करें.

नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर लगेगा जुर्माना

अगर नंबर प्लेट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है और आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपका 5 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. वहीं दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग करता पाया गया तो उस पर भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है.

कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

  • अपने वाहन के नंबर प्लेट पर स्टिकर या फिर टेप से छिपाना गलत है.
  • इसके साथ अगर आप फैंसी फॉन्ट का उपयोग करते हैं तो जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • नंबर प्लेट पर जाति, पद या किसी भी तरह का स्लोगन नहीं लिखा होना चाहिए.
  • अगर नंबर प्लेट टूटी हो या फिर नंबर साफ नहीं दिखने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

इन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखने से आप कानूनी कार्रवाई और भारी चालान से बच सकते हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन करना अपने साथ-साथ दूसरों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Traffic Rules Number Plate Utility News Traffic Fine
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